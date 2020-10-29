立委稱「昨天才知開放的不只萊劑美豬」　陳時中打臉：有點無言

▲衛福部長陳時中在休息時間接受媒體堵訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

立法院社福衛環委員會今（29）日第三次聯席審查美豬牛進口事宜，國民黨立委李德維在程序發言時表示，「我昨天才知道原來我們開放的萊豬，不只是美國的萊豬。」對此，衛福部長陳時中在休息時間接受媒體堵訪時回應，表示公告早在2個月前就放上網，也送到立法院審查，到現在還說不清楚，「有一點無言」。

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台灣現行規定瘦肉精零檢出，但明年元旦放寬標準後，不只美國，可說是全球符合台灣標準的豬肉，都可輸入台灣。

陳時中表示，109年公告事項指出「乙型受體素是禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品，牛及豬於國外使用萊克多巴胺，不在規範之列。」清楚顯示，萊克多巴胺在國內是禁藥，但可開放國外進口。

他另拿出立法院經濟委員會今年10月14日審查農委會修正公告之參考資料，表示農委會公告在9月7日就已放上網，也送到立法院審查，質疑立委說到現在還不清楚，「有一點無言」。

目前台北市、台中市、彰化縣、嘉義市及雲林縣已訂出瘦肉精零檢出自治條例，新北市、桃園市、台南市等其他縣市待議會審查通過，但行政院日前發布公文表示，零檢出罰則抵觸中央法規，要檢討修正。

國民黨立委洪孟凱在質詢時也質疑，衛福部應該找22縣市衛生局縣市長開會，如果沒有共識的話，憑什麼幫民進黨政府背書？對此，陳時中也回應，「怎麼開呢？」現在立法院還在審，決定結果是怎麼樣，對地方衛生局不尊重。