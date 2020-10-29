天鵝生成！可能還有「強大颱風」下周恐威脅台灣　2波變天探16度

▲氣象局「風場預報顯示圖」最新模擬下周四晚間熱帶系統動向。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今年第19號颱風「天鵝」今天（29日）清晨2時生成。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，下周如果有20號颱風「閃電」，有些預測好像較偏北，離台灣比較近，這樣會帶來較多雨勢，但變數仍多。氣象專家吳德榮也說，下周在菲律賓東方海域的熱帶擾動，發展得更強更大，其未來動向更具威脅，值得關注。對此，氣象局表示，該擾動未來路徑分歧度滿大，還要再觀察。而最新模式模擬路徑也出爐。

氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北風開始增強，影響到周六清晨，北部、東北部雲多偶短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星降雨，而今南部清晨至上午可能也有零星降雨；這波東北風最冷時間點落在周六清晨，北部約17至19度，台北約20度上下，中南部和東半部約19至21度。

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▼美國系集模式（GEFS）最新模擬熱帶擾動未來路徑。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

王品翔說，周六白天到周日東北風減弱，周六白天氣溫回升，中南部日夜溫差大，因吹偏東風，東半部地區、基隆北海岸及大台北山區有零星降雨；下周一到下周三另一股東北風影響，北部、東北部較涼，雲多偶降雨。

氣象局觀測，原位於關島西北西方海面的熱帶性低氣壓，已於今晨2時發展為輕度颱風，目前中心位置在鵝鑾鼻東南東方1880公里海面上。王品翔指出，天鵝往西接近菲律賓，會不會有些水氣影響台灣還要再觀察，未來強度有機會上看中颱。

彭啟明28日在「兩分鐘報天氣」提到，因現在高壓滿強，天鵝颱風會接近菲律賓往越南方向前進，「後面還有一個，如果是20號颱風（閃電），它的變數就會比較多，現在有些預測往菲律賓北部接近，也有些預測好像比較偏北，這樣就距離台灣比較近，會帶來比較多的雨勢。但這是下周的事，變數還滿多的，看看就好。」

▲▼天鵝颱風生成，預估將通過菲律賓。（圖／氣象局）

吳德榮也在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬下周四20時天氣圖顯示，另有熱帶擾動在菲律賓東方海域，發展得更強更大，其未來動向更具威脅，值得關注！但模擬已超過7天，不確定性高，應持續觀察。對此，王品翔表示，該擾動未來路徑分歧度滿大，還要再觀察。

吳德榮指出，今晨2時氣象局路徑潛勢預測圖顯示，天鵝向西進行，將通過菲律賓中部進入南海，其路徑與「莫拉菲」大同小異，距台遙遠無影響；由於菲律賓東方海面海洋熱含量（OHC）高，有利天鵝持續增強，亦有利其他擾動發展。他也說，周五夜、周六晨北台灣平地最低氣溫約可降至16度左右。

▼在天鵝颱風後面還有一個擾動發展中。（圖／翻攝RAMMB）

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬下周四20時天氣圖顯示，另有熱帶擾動在菲律賓東方海域，發展得更強更大。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）