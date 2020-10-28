疑校園霸凌！高二學生跳河輕生　遺書直指班主任：他毀掉我的救贖

▲朱劍留下遺書，指出班主任對他言語辱罵，傷害他的自尊，活活將他逼死。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

疑似又一樁校園霸凌！中國江蘇泰州一名高二學生朱劍日前留下一封遺書便跳河自殺，校方和教育部門拒絕朱劍母親求證遺書內容的要求，朱母表示要為兒子討回公道。

根據陸媒報導，朱劍跳河自殺13天後，遺體仍在殯儀館，他的課桌上還刻著「從此再無朱劍」等字。朱劍的母親多次到學校求證遺書內容，但都被拒之門外。面對學校和當地教育部門的態度，朱母直言將為兒子「討個公道」。

據悉，朱劍就讀江蘇泰州第三高中高二文科班，10月13日早上，朱劍的母親喊兒子起床，卻發現他的臥室裡沒人。她撥打兒子電話，接聽的卻是一個超市服務員，這名服務員告訴她，手機是朱劍放在超市內的，朱劍離開之前還留了一個紙條，上面寫著：要是3天內沒人打電話，就聯繫母親。

朱母立即報警，發現兒子當天凌晨1時許離家出門，曾坐在超市裡。朱劍後來前往附近一座大橋，監視器拍到他上橋的畫面，但未見他離開。而在橋中間則發現他的外套和鞋子。直到10月16日，朱劍的遺體終於被找到，原來朱劍已經自殺身亡。

▲朱劍留下遺書跳河自殺。（示意圖／Pexels）

至於自殺原因，朱劍曾經在泰州第三高中表白牆上寫道：「如果我真的死了，是高二某班班主任焦某把我活活逼死的。」他也在遺書中寫道：「您（班主任焦某）的辱罵，讓我想撞死在牆上，您親手毀掉了我的白月光，毀掉了我的救贖。」

為何班主任焦某會令朱劍感到如此痛苦，甚至成為他自殺的原因呢？據了解，事情可能起因於一次補習費。朱劍提到的焦某是他的歷史老師，也是他的班主任。朱劍與焦某的不愉快始於高一開學大約1個月後，當時作為歷史老師的焦某讓學生參加補課，並繳納一定數額的補課費，朱劍的母親因為家境並不寬裕，所以沒有讓兒子參加這次補課。

朱母事後透露，她當時不同意兒子補課，一方面是因為經濟上不寬裕，另一方面也認為高一才剛開始，應該不需要補課。但是就在那之後，朱劍就明顯感覺到焦某處處刁難他。今年9月開學，朱劍選擇了文科班，沒想到班主任正巧又是焦某。

而焦某見到朱劍的第一句話竟是：「怎麼又是你，我不想看到你。」讓朱劍相當難堪。此外，朱劍也在遺書中透露，他因為早戀被焦某發現，而被焦某多次辱罵：「死不要臉」、「是啥東西」，全都嚴重傷害他的自尊。事發後陸媒曾嘗試聯絡焦某、當地教育局，及泰州第三高級中學，但均無人接聽回應。

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