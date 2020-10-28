　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抓到了！PO合歡山舊照「塞爆啦」…掀退訂潮　警循線逮到PTT鄉民

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

有PTT鄉民po出合歡山人滿為患的舊照，稱「聽說塞爆啦」，讓民眾不敢上山，警方調查後逮捕一名黃姓男子。（翻攝自PTT）

圖文／鏡週刊

本月初4天中秋連假期間，一名PTT鄉民在「八卦板」po文，問各位網友有沒有出門上山，並貼出一張合歡山的路上人滿為患的舊照片，寫道「聽說塞爆啦」，讓網友信以為真，不敢上山，甚至傳出梨山和清境農場附近的民宿業者因此出現退房的情況。警方循線展開調查，找到最初的來源是一名黃姓男子，訊後依違反《社會秩序維護法》將他函送法辦。

黃姓男子於本月2日的中秋連假期間，po出標題為〈【問卦】嘻嘻，各位有去山上嗎〉的文章，內容表示「聽說塞爆啦，就說了還是我們宅一族舒服吧」，並稱「朋友的車友」傳來一張照片，隨後附上一張合歡山擁入滿滿人潮的畫面，但事實上，這張照片拍攝於2015年的自行車比賽現場，與今年的情況截然不同。

只不過許多網友仍信以為真，甚至開始有人向外轉發，南投縣仁愛分局也出來澄清是舊照片，塞車一說是假消息，只不過謠言仍迅速擴散，本來有意前往合歡山一帶旅遊的民眾因擔心塞車而卻步，還有民宿業者因此被退訂住宿。

有PTT鄉民po出合歡山人滿為患的舊照，稱「聽說塞爆啦」，讓民眾不敢上山，警方調查後逮捕一名黃姓男子。（翻攝自PTT）

事後南投刑大展開調查，發現最早po出該錯誤訊息的是一名黃姓網友，並通知他到案說明，黃男供稱，那張照片是朋友傳來的，他上PTT發文想詢問真偽，但大家卻以為是現況，不知道事情會搞到這麼嚴重，也不知道自己違反了《社維法》，黃男也對被影響的店家感到抱歉。

警方在約談後，認定黃男符合《社維法》第63條中「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，將黃男函送法辦，亂po文的下場可能將會面臨3日以下拘留，或新台幣3萬元以下罰鍰的處分。


更多鏡週刊報導
來不及看到紀錄片首映　「最具爭議小說家」七等生辭世
落實同志平等友善　台北市簽署加入國際彩虹城市網絡
【挺韓大將變渣男】被害女泣訴「想殺他」　詹江村欲申請保護令加告恐嚇

►北投泡湯一泊一食特價

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

抓到了！PO合歡山舊照「塞爆啦」…掀退訂潮　警循線逮到PTT鄉民

新北盲妻被老公要求買毒「助性」　遭警逮捕…她哽咽透露案外案

快訊／北投深夜車禍！23歲騎士無呼吸心跳　後座19歲女也送醫

獨／BMW拒檢跳河！2警逮人遭「壓頭吃水」...嫌犯溺斃送醫

獨／北市BMW駕駛拒檢跳河　狂壓「2警頭部」進水中　沉入河裡失蹤！

快訊／放火國中生找到了！高雄11歲男童「全身著火」打滾　竟被放生

居家檢疫四度趴趴走遭罰100萬！新北男「管收」關3個月嚇到：願分65期繳

快訊／北市明星高中學生驚傳「教室內自殘」　校方低調回應

神秘高僧出手！解救澎恰恰「黑衣人危機」　身分曝光：來自佛光山

快訊／3.5噸灑水車突衝過「金山台2線」護欄！墜落消波塊　車頭全毀

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

萌弟cos禰豆子！走進《鬼滅之刃》　敬業咬竹筒+轉圈...網：爆炸可愛

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

抓到了！PO合歡山舊照「塞爆啦」…掀退訂潮　警循線逮到PTT鄉民

新北盲妻被老公要求買毒「助性」　遭警逮捕…她哽咽透露案外案

快訊／北投深夜車禍！23歲騎士無呼吸心跳　後座19歲女也送醫

獨／BMW拒檢跳河！2警逮人遭「壓頭吃水」...嫌犯溺斃送醫

獨／北市BMW駕駛拒檢跳河　狂壓「2警頭部」進水中　沉入河裡失蹤！

快訊／放火國中生找到了！高雄11歲男童「全身著火」打滾　竟被放生

居家檢疫四度趴趴走遭罰100萬！新北男「管收」關3個月嚇到：願分65期繳

快訊／北市明星高中學生驚傳「教室內自殘」　校方低調回應

神秘高僧出手！解救澎恰恰「黑衣人危機」　身分曝光：來自佛光山

快訊／3.5噸灑水車突衝過「金山台2線」護欄！墜落消波塊　車頭全毀

雷／朴寶劍直播宣布「人生重大決定」　粉絲狂刷QQ洗版：太驚訝！

接受變態醫免費手術！竟聽見「要吃掉你蛋蛋」　他下一秒下體爆血

萬聖節造型100元！辣媽打造超台電線桿「凶宅出售」　萌照笑瘋萬人

美軍宣佈在印太成立第二支「F-35B中隊」　還是部署在日本

10/31桃園800人大辦桌！歌舞戲《十二碗菜歌》免費看　還有限量油飯

中國留學生胸腹部「被捅10多刀」…懸案18年　日警找到DNA新證據

終於能在聯絡簿簽名！花蓮婦4肢癱瘓　職能治療走出封閉人生

抓到了！PO合歡山舊照「塞爆啦」…掀退訂潮　警循線逮到PTT鄉民

恐怖美甲150元超震撼！她崩潰PO「血淚勸世照」：比我塗的還醜

夫罹癌、婆婆視力不佳！一家6口貧病老弱待援　鄉代得知捐物資

2天來1次！為見彩券行女神店員 純情建築工竟刮中「100萬大獎」

社會熱門新聞

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

即／北投深夜車禍　23歲騎士無呼吸心跳

包被搶心急追賊…新北女慘被誘到草叢性侵

視訊不能斷！她怕哥逞慾　嬸跪哭求情

獨／北市BMW駕駛拒檢跳河逃逸！

黑衣人包圍討債　神秘高僧救了澎恰恰

澎恰恰破產牽連兒被押　刑事局說話了

即／北市明星高中學生驚傳「教室內自殘」

神秘高僧解救澎恰恰　身分曝光：來自佛光山

居家檢疫男「管收」3個月嚇到：願分期繳100萬

台南女開車門路殺女騎士...人車倒地頭重創慘死

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

14歲弟下面「縮成黑洞」崩潰：和同學不一樣！醫脫褲看秒懂了

SM新女團aespa真的有柳智敏！

YAMAHA「BW'S新把妹神車」來了

女活佛自爆擁429名砲友　染性病還墮胎

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

隔壁情侶啪啪啪　他崩潰「硬起來」反擊

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面