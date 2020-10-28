抓到了！PO合歡山舊照「塞爆啦」…掀退訂潮　警循線逮到PTT鄉民

圖文／鏡週刊

本月初4天中秋連假期間，一名PTT鄉民在「八卦板」po文，問各位網友有沒有出門上山，並貼出一張合歡山的路上人滿為患的舊照片，寫道「聽說塞爆啦」，讓網友信以為真，不敢上山，甚至傳出梨山和清境農場附近的民宿業者因此出現退房的情況。警方循線展開調查，找到最初的來源是一名黃姓男子，訊後依違反《社會秩序維護法》將他函送法辦。

黃姓男子於本月2日的中秋連假期間，po出標題為〈【問卦】嘻嘻，各位有去山上嗎〉的文章，內容表示「聽說塞爆啦，就說了還是我們宅一族舒服吧」，並稱「朋友的車友」傳來一張照片，隨後附上一張合歡山擁入滿滿人潮的畫面，但事實上，這張照片拍攝於2015年的自行車比賽現場，與今年的情況截然不同。

只不過許多網友仍信以為真，甚至開始有人向外轉發，南投縣仁愛分局也出來澄清是舊照片，塞車一說是假消息，只不過謠言仍迅速擴散，本來有意前往合歡山一帶旅遊的民眾因擔心塞車而卻步，還有民宿業者因此被退訂住宿。

事後南投刑大展開調查，發現最早po出該錯誤訊息的是一名黃姓網友，並通知他到案說明，黃男供稱，那張照片是朋友傳來的，他上PTT發文想詢問真偽，但大家卻以為是現況，不知道事情會搞到這麼嚴重，也不知道自己違反了《社維法》，黃男也對被影響的店家感到抱歉。

警方在約談後，認定黃男符合《社維法》第63條中「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，將黃男函送法辦，亂po文的下場可能將會面臨3日以下拘留，或新台幣3萬元以下罰鍰的處分。



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