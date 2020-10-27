苗栗工業會理事長騎重機撞電桿亡　奪命畫面曝！達人：他有嘗試自救

記者陳雕文／苗栗報導

苗栗縣工業會理事長余增國25日下午騎乘要價百萬的BMW重機出遊，行經台3線122公里處自撞電線桿，右手骨折變形且當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治，享壽61歲。重機達人雷尼分析，應是機械故障導致的暴衝，「行車影像可看到重機轉速異常拉高，騎士嘗試調整龍頭，但速度降不下來才導致悲劇。」

▲余增國身受重傷，當場倒地失去呼吸心跳。（圖／記者陳雕文翻攝）

雷尼解釋，該輛K1200LT，算是BMW早期的重機車款，2003時的新車售價為105萬元，但已經有非常多的配備，不論是音響、加熱車把、車載電腦等系統，但也就是因為配件多，長年使用下來，就會有故障的可能。

▲重機自撞電線桿車頭全碎！零件散落一地。（圖／記者陳雕文翻攝）

雷尼表示，「就行車紀錄器的畫面來看，重機一入彎後，轉速突然異常拉高、引擎催到斷油，余增國其實有嘗試自救想拉住龍頭，但右手按剎車、左手壓離合器都需要反應時間，沒幾秒鐘就撞上電線杆了。」

▲余增國即將撞上電線桿的恐怖瞬間。（圖／翻攝自LINE重機群組）

雷尼補充說道，「余增國是重機資深玩家，若要過台3線那個小彎道，會因為人為失控然後自撞，我認為機率不高，而且他過彎時的速度並不快；入彎後機械故障導致暴衝的機率較高。」

▼苗栗縣工業會龍頭余增國經常騎重機到處兜風，沒想到發生意外，讓親友痛心又錯愕。（圖／翻攝自余增國臉書）