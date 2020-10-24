王岐山：中國金融不走投機賭博歪路「不走金融泡沫歧路」

▲大陸國家副主席王岐山。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家副主席王岐山24日在第二屆外灘金融峰會發表影片致詞，他表示，要堅持金融服務於實體經濟，金融脫離實體經濟就是無源之水，無本之木，「中國金融不能走投機賭博的歪路，不能走金融泡沫自我循環的歧路，不能走龐氏騙局的邪路。」

王岐山指出，要堅守金融發展基本規律和金融從業基本戒律，緊貼企業生產經營，抓住市場新趨勢、新機遇，支持經濟發展重點領域和薄弱環節，使金融服務與實體經濟相互促進，健康發展。

王岐山提到，要堅持防範化解金融風險。金融業遵從的安全性、流動性、效益性三原則中，安全性永遠排在第一位。要加強制度和能力建設，使中國金融企業經得起開放條件下市場競爭、經濟周期變化、外部衝擊考驗。要標本兼治，用經濟發展的增量削減風險，用規範的方式應對風險。在市場化、法治化的基礎上，有序處置風險，守住不發生系統性風險的底線。

王岐山強調，要堅持金融創新與加強監管並重。近年來金融新技術廣泛應用，新業態層出不窮，在提高效率帶來便利的同時也使得金融風險不斷放大。有理想但不能理想化。要在鼓勵金融創新，激發市場活力，擴大金融開放與金融監管能力之間尋求平衡。要加強基礎性、制度性建設， 提升隊伍素質，強化監管手段，寓管理於服務之中，使金融業更好支持經濟高質量發展。