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宜蘭同安廟重陽節辦桌！免費供餐5天敬老...93歲嬤樂當志工

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▲進香交流，義工阿嬤廖林椪頭已經93歲三代同行受矚目。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中東區福成宮和宜蘭縣壯圍鄉同安廟互訪情誼超過三十年，22日晚間同安廟參訪福成宮。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市東區福成宮和宜蘭縣壯圍鄉同安廟互訪情誼超過三十年，重陽到來，同安廟展開三天進香活動，參訪十多個宮廟，10月22號晚間到達台中東區福成宮。不過當中最受矚目的莫過於跟隨廟方前來的同安廟志工93歲老阿嬤廖林椪頭，儘管高齡但至今仍在廟裡當志工，為信徒服務。

宜蘭縣壯圍鄉復興村的同安廟香火鼎盛，供奉北極玄天上帝為主神。同安廟說，10月25日為重陽節，為了表達重陽敬老、對地方長輩的尊重，幫助弱勢共度重陽佳節，同安廟管委會決定，每周一到周五，每天免費提供9桌美食中餐料理，讓附近社區老人品嚐。

廖林椪頭阿嬤自稱閒不住，在家種花種菜，孫女邀她當志工，就一起參加，熱鬧又能交朋友。孫女林淑芬說，阿嬤年輕時就加入農會和民眾服務站義工行列，現在全家跟著在同安廟當義工，看到阿嬤愈做愈健康，全家都快樂。

▲進香交流，義工阿嬤廖林椪頭已經93歲三代同行受矚目。（圖／記者游瓊華攝）

▲同安廟志工老阿嬤廖林椪頭已經93歲，但仍常為在廟內為信徒服務，展廚藝。（圖／記者游瓊華攝）

同安廟表示，感謝政府跟各單位的善心幫忙，以及善心企業的捐款，尤其要感謝在台中事業有成，回饋宜蘭鄉里的林耿宏先生，提供大筆資金，讓公益慈善免費供餐活動，能夠持續到年底。

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