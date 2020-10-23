朋友睡過頭「讓她傻傻等1小時」　守時妹反遭怨：讓我壓力很大

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／周亭瑋報導

許多人約會遲到總有100種理由，讓苦等的另一半或朋友無奈。一名女網友最近和好友約吃飯，結果對方睡過頭，讓她傻傻等快1小時，而且已非頭一遭；沒想到，友人竟反過頭來埋怨，覺得守時的她讓人壓力很大。

女網友在PTT發文提到，「雖然大家都知道準時才是應該的，但如果是和朋友或另一伴平常隨意約，在有告知的情況下，偶爾遲到10幾分鐘甚至半小時，我都覺得人之常情。」

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直到這陣子，她和一位朋友（簡稱A）相約，雖然對方睡過頭快1小時，但由於A之前就曾有此例，不然就是忘帶手機找不到人，所以當下她並沒有生氣，只稍微表現出無奈和不悅。

▲很多人出門動作超慢。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

怎料，原po沒動怒，反倒惹對方不快，「竟然說一直以來覺得這樣壓力很大，如果換成我遲到她也不會生氣，覺得我對時間的概念太緊繃，難道現在真的遲到才是常態嗎？」

對於A朋友的說法，鄉民紛紛吐槽，「愛遲到幹嘛約時間，出門再打給我就好啦」、「卑鄙源之助」、「我沒有愛遲到的朋友，因為愛遲到的不會是我朋友」、「1小時太誇張了吧，做賊喊捉賊嗎」、「搞笑，遲到的還怪人家守時喔」、「別再跟對方約了...明明是她的問題卻怪妳」、「見笑轉生氣？這種不會再約，不小心遲到好好道歉就好，還能怪別人準時給她壓力，有夠無言的」。