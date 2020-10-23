　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

神秘公司大舉徵才！主打新世代工作者專屬　只要願意就來一起「幹大事」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

神秘公司大舉徵才！主打新世代工作者專屬　只要願意就來一起「幹大事」（圖／翻攝自官網）

▲近期FB上出現超狂徵才訊息，引起網友熱議。（圖／翻攝自FB「工作生活家」）

生活中心／綜合報導

千禧世代（Y世代）已經邁入輕熟年紀，出社會有段時間、也建立起自己的職場守則與生活方式，但對於新科技和數位領域的掌握度仍須不斷摸索。而現在，有群人從出生開始就已經活在數位化時代，科技產品與他們的日常生活緊緊扣連，這群人正是1995年後出生的Z世代（Gen-Z）。Gen-Z正逐步邁入職場，漸漸成為職場上最有創意、最具前瞻性的生產者，身處大環境變動最劇烈的時期，Z世代發展出一套自己認知世界的方式，而生來具備強大社群力、號召力與卓越變動適應能力的他們，也被稱作「遊牧青年」。

▲▼Z世代,幹大事無限公司,Gen-Z,Windows10,Microsoft365,工作型態。（圖／翻攝自PEXELS、FB）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Z世代充滿創意、擁有敏捷思維與數位實力，多元斜槓、難以定義，成為職場中的新星。（圖／翻攝自PEXELS）

因為出生即處在多樣化的網路環境，Z世代們具有相對成熟的資訊獲取能力，在種種因素加乘之下，具備斜槓特質的Gen-Z不在少數，因為興趣多元、創意無限，能吸引他們目光的工作，自然也要更與眾不同才行。近期在Facebook上出現一個復古數位感濃厚的粉絲專頁「工作生活家」，橫空出世成立「幹大事無限公司DO GREAT THINGS CO.INF」並大舉徵才，主打「屬於新世代工作者」的理念。幹大事無限公司接連掛出超狂徵才訊息，「不用財富自由也能享受生活」、「不用到處斜槓也能多元工作」⋯⋯等新世代工作思維超吸睛；對於人才要求則是要具備「可以把60秒當成一分鐘使用的時間管理大師」、「不在辦公室也可以辦公事的數位遊牧實踐者」，至於資深社畜、花整天時間開會卻零產值的嘴砲王，這兩類人早已先被拒之門外，看起來頗有梗卻又有點ㄎㄧㄤ的徵才資訊讓Gen-Z對這間公司的好奇心直線飆升！PO文底下留言早被刷滿「選我！」、「想去」、「想了解～」，甚至還有網友以「妙麗式舉手」引起小編關注。

▲幹大事無限公司PO出新世代工作者需具備的特質和工具。（圖／翻攝自FB「工作生活家」）

幹大事無限公司甫上線就接連PO出超貼近Z世代心聲的貼文，表示公司正在尋找擁有「能夠突破傳統職場框架的挑戰者」、「能夠運用新世代電腦幹大事的工作者」、「能在可愛與效率間雙棲的微軟寶貝」 三種特質的夥伴，不僅吸引跨領域的各路好手應徵，小編更因為履歷如雪片般飛來，忍不住對有興趣的求職者先偷偷洩題。要適應數位化浪潮、並穩穩站在浪尖，擁有更彈性的工作型態是必然，如果你懂得使用Word跟Excel合併列印、藉PowerPoint設計構想、擅長Teams雲端協作、善用Outlook行事曆做時間管理，那錄取通知書就快到手！新世代Gen-Z與傳統職場中的資深前輩，到底誰更有勝算能贏得幹大事無限公司的青睞？Gen-Z們表示，職場問題百百種，不過只要擁有Windows 10跟Microsoft 365的雲端儲存、移動跨平台、遠端視訊團隊協作等特性，就能讓自己不再被工作綁死，隨時隨地都Online，同時又能保有私人生活，這種平衡才是Z世代追求的人生。

雖然Z世代常被稱為「草莓族」，形容抗壓性低、一壓就壞，或是因為嚮往成為網紅而被冠上「水蜜桃」封號，諷刺他們外表亮麗、個性軟爛，有些Gen-Z也會自嘲是「柳丁族」、一天到晚被壓榨，不過幹大事無限公司的宗旨正是－微微軟的水果最好吃！當這群思維超跳tone的Gen-Z舉步進入職場，傳統的規則不再適用，因為這群年輕人有全新的想法與工具，在他們身上藏有許多潛力和優秀的性格特質，這些都將化作他們的職場優勢，就算是軟軟水果也能很驕傲、闖出一片天。「幹大事無限公司」徵才即將告一段落，你的履歷投了嗎？好想知道究竟是哪些人能成為「幹大事」的一份子，持續關注「幹大事無限公司」的相關訊息，找出屬於自己的無限可能。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
小嫻想去超商打工…遭店長「2理由」回絕！
11月把握「這2天」雙天赦轉運！　做到1招就能旺翻
看到Selina被燒得面目全非　任爸「求阿中解除婚約」10年
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

性別友善企業+1！微軟、foodpanda、Tinder等加入同志大遊行

真有網友私警：有豬排飯吃嗎？　「派出所幻想用餐」便當店爆紅　

今天「霜降」吃鍋！台灣沙茶醬始祖親授「涮肉秘訣」　234是關鍵

熱愛「隱翅蟲」興大學生發現8新品種　入學兩年發表十篇國際論文

宜蘭綠九國際美食節！吃遍全世界　總統級主廚現買現做

「台灣特色商品館」開張！華航eMall全館9折　免出遊線上買土產

環保教育向下扎根！中市府力抗空污　線上低碳大會考總獎金45萬

幫螞蟻辦酒席！她大方「席開6桌」塞爆了　網笑噴：一起上路吧

神秘公司大舉徵才！主打新世代工作者專屬　只要願意就來一起「幹大事」

盡全力作事　可以失敗但不可以放棄！東購客服之星楊淑閔

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

真有網友私警：有豬排飯吃嗎？　「派出所幻想用餐」便當店爆紅　

今天「霜降」吃鍋！台灣沙茶醬始祖親授「涮肉秘訣」　234是關鍵

熱愛「隱翅蟲」興大學生發現8新品種　入學兩年發表十篇國際論文

宜蘭綠九國際美食節！吃遍全世界　總統級主廚現買現做

「台灣特色商品館」開張！華航eMall全館9折　免出遊線上買土產

環保教育向下扎根！中市府力抗空污　線上低碳大會考總獎金45萬

幫螞蟻辦酒席！她大方「席開6桌」塞爆了　網笑噴：一起上路吧

神秘公司大舉徵才！主打新世代工作者專屬　只要願意就來一起「幹大事」

盡全力作事　可以失敗但不可以放棄！東購客服之星楊淑閔

「台北國際藝術博覽會」10大亮點！集結6國77家畫廊限時展出

「老闆無法出國」疫情讓IBM顧問業務量暴增數倍　提醒企業應關注這3大關鍵

中華奧會兩岸體育交流規範宣導　疫情期間辦理超過20場

北市大安區瓦斯外洩　議員爆竟用膠布「綑一綑」埋回去

真有網友私警：有豬排飯吃嗎？　「派出所幻想用餐」便當店爆紅　

秘魯出土「木乃伊化駱馬」！打破印加「活人獻祭」刻板印象

搶先首播！川普公布「一刀未剪版專訪」批偏頗　CBS控違反協議

說好「慈父嚴母」教兒子！隆宸翰爆料「太太魏如萱無法控制」

張光球／教召延長不如恢復徵兵制

台灣得「壞朋友綜合症」？美專家：川普連任會讓台灣風險更高

劉致榮後文化又有150公里火球男　廖敏雄：155公里再旅外

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

好市多加油為何更便宜？內行揭理由

「疾病擬人化」登美國9GAG　外國網友驚嘆

童仲彥一夜11次　前妻爆：不好說

孩國文作業「落魄不是ㄆㄛˋ」　正確發音驚呆

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

iPhone 12＆12Pro怎麼選？他曝3點核心差異

實機照一次看「iPhone 12 Pro 質感大勝i12」

這次換火星逆行！12星座「10月下旬運勢」曝

15cm↑打勾！他被辣媽誤導以為上衣比較短

獨／短命最美夜市　富地市場3個月悄熄燈號

遭男客戶嫌不夠露　正妹業務被要求「潛規則」

「霜降」清晨創入秋新低溫　中部以北濕冷

更多熱門

相關新聞

Y世代與Z世代的差異　看如何抓住年輕人痛點！

Y世代與Z世代的差異　看如何抓住年輕人痛點！

年輕人通通都一樣？錯了！從Y世代與Z世代的才不同。Y世代，泛指1980年代至1990年代中期出生、經歷了千禧年的人們，因此又被稱為千禧世代。而Z世代則泛指1990年代後期到2000年後出生的世代，他們在網際網路爆炸發展的年代出生，從一出生就開始與網路世界接觸，也被視為是引領未來發展的重要世代。

美220萬Z世代搬回父母家　租賃市場月損214億

美220萬Z世代搬回父母家　租賃市場月損214億

韓國Z世代六成拒婚　七成不生子

韓國Z世代六成拒婚　七成不生子

OK Boomer到底是什麼意思？

OK Boomer到底是什麼意思？

Z世代性感風潮，你跟上了嗎？

Z世代性感風潮，你跟上了嗎？

關鍵字：

Z世代幹大事無限公司Gen-ZWindows10Microsoft365工作型態

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小豬落淚認「渣男友偷吃小三染病」！

遠傳頭香哥：iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花3500元　大呼實在太賺了！

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

即／台南佳里驚傳兒子持刀鎚殺母

Irene致歉止不住韓網怒火！

Red Velvet：沒看過Irene罵人！

放火約辣妹過夜「遭強拍裸體片」！

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面