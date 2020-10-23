神秘公司大舉徵才！主打新世代工作者專屬　只要願意就來一起「幹大事」

▲近期FB上出現超狂徵才訊息，引起網友熱議。（圖／翻攝自FB「工作生活家」）

生活中心／綜合報導

千禧世代（Y世代）已經邁入輕熟年紀，出社會有段時間、也建立起自己的職場守則與生活方式，但對於新科技和數位領域的掌握度仍須不斷摸索。而現在，有群人從出生開始就已經活在數位化時代，科技產品與他們的日常生活緊緊扣連，這群人正是1995年後出生的Z世代（Gen-Z）。Gen-Z正逐步邁入職場，漸漸成為職場上最有創意、最具前瞻性的生產者，身處大環境變動最劇烈的時期，Z世代發展出一套自己認知世界的方式，而生來具備強大社群力、號召力與卓越變動適應能力的他們，也被稱作「遊牧青年」。

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▲Z世代充滿創意、擁有敏捷思維與數位實力，多元斜槓、難以定義，成為職場中的新星。（圖／翻攝自PEXELS）

因為出生即處在多樣化的網路環境，Z世代們具有相對成熟的資訊獲取能力，在種種因素加乘之下，具備斜槓特質的Gen-Z不在少數，因為興趣多元、創意無限，能吸引他們目光的工作，自然也要更與眾不同才行。近期在Facebook上出現一個復古數位感濃厚的粉絲專頁「工作生活家」，橫空出世成立「幹大事無限公司DO GREAT THINGS CO.INF」並大舉徵才，主打「屬於新世代工作者」的理念。幹大事無限公司接連掛出超狂徵才訊息，「不用財富自由也能享受生活」、「不用到處斜槓也能多元工作」⋯⋯等新世代工作思維超吸睛；對於人才要求則是要具備「可以把60秒當成一分鐘使用的時間管理大師」、「不在辦公室也可以辦公事的數位遊牧實踐者」，至於資深社畜、花整天時間開會卻零產值的嘴砲王，這兩類人早已先被拒之門外，看起來頗有梗卻又有點ㄎㄧㄤ的徵才資訊讓Gen-Z對這間公司的好奇心直線飆升！PO文底下留言早被刷滿「選我！」、「想去」、「想了解～」，甚至還有網友以「妙麗式舉手」引起小編關注。

▲幹大事無限公司PO出新世代工作者需具備的特質和工具。（圖／翻攝自FB「工作生活家」）

幹大事無限公司甫上線就接連PO出超貼近Z世代心聲的貼文，表示公司正在尋找擁有「能夠突破傳統職場框架的挑戰者」、「能夠運用新世代電腦幹大事的工作者」、「能在可愛與效率間雙棲的微軟寶貝」 三種特質的夥伴，不僅吸引跨領域的各路好手應徵，小編更因為履歷如雪片般飛來，忍不住對有興趣的求職者先偷偷洩題。要適應數位化浪潮、並穩穩站在浪尖，擁有更彈性的工作型態是必然，如果你懂得使用Word跟Excel合併列印、藉PowerPoint設計構想、擅長Teams雲端協作、善用Outlook行事曆做時間管理，那錄取通知書就快到手！新世代Gen-Z與傳統職場中的資深前輩，到底誰更有勝算能贏得幹大事無限公司的青睞？Gen-Z們表示，職場問題百百種，不過只要擁有Windows 10跟Microsoft 365的雲端儲存、移動跨平台、遠端視訊團隊協作等特性，就能讓自己不再被工作綁死，隨時隨地都Online，同時又能保有私人生活，這種平衡才是Z世代追求的人生。

雖然Z世代常被稱為「草莓族」，形容抗壓性低、一壓就壞，或是因為嚮往成為網紅而被冠上「水蜜桃」封號，諷刺他們外表亮麗、個性軟爛，有些Gen-Z也會自嘲是「柳丁族」、一天到晚被壓榨，不過幹大事無限公司的宗旨正是－微微軟的水果最好吃！當這群思維超跳tone的Gen-Z舉步進入職場，傳統的規則不再適用，因為這群年輕人有全新的想法與工具，在他們身上藏有許多潛力和優秀的性格特質，這些都將化作他們的職場優勢，就算是軟軟水果也能很驕傲、闖出一片天。「幹大事無限公司」徵才即將告一段落，你的履歷投了嗎？好想知道究竟是哪些人能成為「幹大事」的一份子，持續關注「幹大事無限公司」的相關訊息，找出屬於自己的無限可能。