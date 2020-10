22歲妹曬生日辣照！驚見胯下竄出「1根肉色條狀物」...網全臉紅：太不ok

▲康妮雙腿間竟然出現「1根肉色條狀物」。(圖/翻攝自Connie@connieiwhite推特)

實習記者劉佩婷/綜合報導

許多人喜歡在社交平台上分享自己的日常,不過在PO照前可務必要檢視清楚以免出糗。蘇格蘭福爾柯克(Falkirk)22歲女子康妮(Connie White),日前分享自己穿著紅色禮服的生日照,原本希望能得到親友們的祝福與讚美,沒想到沒想到大家的目光都被她胯下「1根肉色條狀物」所吸引,直呼「這照片太不對勁了」,卻也讓她一夕爆紅。

根據《鏡報》報導,康妮在本月18日上傳自己的生日照,只見照片中她穿著一襲性感紅色禮服,一手叉腰、一手拿著手機站在鏡子前擺出撩人姿勢,大秀傲人身材。不過視線往下仔細一看,在她的雙腿間竟然出現一根像是「男性生殖器」的肉色棒狀物,從她的衣服下面露出來。不少親友看了都嚇壞,紛紛在在下面留言,「這照片有些不對勁」、「康妮!妳雙腿間是啥?」、「妳是男的嗎?我到底看到了什麼」、「太不ok了!你害我完全想歪了」。

照片一上傳後康妮迅速爆紅,網友們熱烈討論,短短幾分鐘吸引超過2.5萬人按讚、1500次分享。由於實在太多人詢問「兩腿間的東西是什麼?」康妮最後也出面回應,「其實那是鏡子反射出我的腳後跟」、「因為是站在鏡子前面,所以照片拍到鏡子內『我的左腳後跟』,剛好是一個很尷尬的位置…」。

康妮事後也表示,從來沒想過會以這種方式爆紅,雖然她已經把「棒狀物」修掉重新上傳於instgram,但她在推特表示,網友的眼睛實在太銳利,自己也覺得很有趣,還用了哭笑不得的表情來自嘲自己的照片,「我相當驚訝,畢竟我完全沒想過自己會因一張照片而爆紅。」

cani believe a posted this on insta & someone commented abt how it looked like a had a dick inbetween my legspic.twitter.com/OmnPocfeSt