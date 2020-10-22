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22歲妹曬生日辣照！驚見胯下竄出「1根肉色條狀物」...網全臉紅：太不ok

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▲康妮雙腿間竟然出現「1根肉色條狀物」。（圖／翻攝自Connie@connieiwhite推特）

實習記者劉佩婷／綜合報導

許多人喜歡在社交平台上分享自己的日常，不過在PO照前可務必要檢視清楚以免出糗。蘇格蘭福爾柯克（Falkirk）22歲女子康妮（Connie White），日前分享自己穿著紅色禮服的生日照，原本希望能得到親友們的祝福與讚美，沒想到沒想到大家的目光都被她胯下「1根肉色條狀物」所吸引，直呼「這照片太不對勁了」，卻也讓她一夕爆紅。

根據《鏡報》報導，康妮在本月18日上傳自己的生日照，只見照片中她穿著一襲性感紅色禮服，一手叉腰、一手拿著手機站在鏡子前擺出撩人姿勢，大秀傲人身材。不過視線往下仔細一看，在她的雙腿間竟然出現一根像是「男性生殖器」的肉色棒狀物，從她的衣服下面露出來。不少親友看了都嚇壞，紛紛在在下面留言，「這照片有些不對勁」、「康妮！妳雙腿間是啥？」、「妳是男的嗎？我到底看到了什麼」、「太不ok了！你害我完全想歪了」。

照片一上傳後康妮迅速爆紅，網友們熱烈討論，短短幾分鐘吸引超過2.5萬人按讚、1500次分享。由於實在太多人詢問「兩腿間的東西是什麼？」康妮最後也出面回應，「其實那是鏡子反射出我的腳後跟」、「因為是站在鏡子前面，所以照片拍到鏡子內『我的左腳後跟』，剛好是一個很尷尬的位置…」。

康妮事後也表示，從來沒想過會以這種方式爆紅，雖然她已經把「棒狀物」修掉重新上傳於instgram，但她在推特表示，網友的眼睛實在太銳利，自己也覺得很有趣，還用了哭笑不得的表情來自嘲自己的照片，「我相當驚訝，畢竟我完全沒想過自己會因一張照片而爆紅。」 

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