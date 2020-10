教宗首次清楚表態！　支持同性「民事結合」：他們有權合法成家

▲天主教教宗方濟各在紀錄片中揭露對同性婚姻的態度。(圖/路透社)

記者張靖榕/綜合外電報導

天主教教宗方濟各(Pope Francis)在導演艾菲尼夫斯基(Evgeny Afineevsky)的紀錄片中,表示自己認為同性戀應該被允許「民事結合」。觀察家表示,這是教宗目前為止最清楚的表態。

BBC報導,方濟各在紀錄片中說道,「同性戀者有權成家,他們都是上帝之子,而且有權成家。沒有人該因此被拋棄或活在悲慘之中。」他接著說,「我們需要做的是建立民事結合的法律,這樣他們就能合法成家」,而他也補充說自己言如其意。

艾菲尼夫斯基拍攝的紀錄片《方濟各》(Francesco),於周三(21日)在羅馬電影節首映,片中除了方濟各的這段談話,也有他鼓勵一對同性父母帶著3個孩子上教堂的片段。

對於教宗的表態,他的傳記作者艾費 (Austen Ivereigh)說其實「不意外」,「他在擔任布宜諾斯艾利斯大主教時就是這個立場了,他始終反對同性『婚姻』,但他相信教會應該提倡專給同性伴侶的民事結合法律,讓他們受到法律保護。」

In a new documentary ‘Francesco,’ Pope Francis says that homosexuals should be protected by civil union laws https://t.co/tjyNtOB05F pic.twitter.com/85iw71wzyg