iPhone12實機曝光...巨大色差「環保藍」　網友吐血：要退貨嗎？

▲iPhone12實機。（圖／翻攝自DuanRui推特）

記者劉亭／綜合報導

蘋果今年推出了4款iPhone新機，許多果粉看完新品發佈會，很快就下手預購。近日來實機逐漸曝光，但其中iPhone 12藍色的顏色，與官方照片的顏色相差太多，讓許多網友哀嚎。

隨著正式開賣的日期即將到來，最近許多科技部落客、都發佈了iPhone 12、iPhone 12 Pro的實機，iPhone 12 白色、黑色、紅色、綠色色差不算太明顯，但是藍色卻原本帶點灰色調的暗藍變調。

▲iPhone12藍色官方照片。（圖／翻攝蘋果官網）

「iPhone 12藍色」更跳上了微博熱搜第一，許多網友把類似顏色的內褲、垃圾桶、畚箕拿出來比對。大陸一名3C部落客龍二PRO傻眼發文詢問，已經下訂了iPhone 12藍色，但看到照片後開始猶豫，要不要退貨，跟大家尋求溫暖。

許多網友留言笑翻，「環保藍」、「哈哈哈哈內褲藍」、「這色差也太離譜了吧」、「本來以為藍色最保險」、「是中毒嗎」、「我家板凳就這顏色」、「不是一般的醜」；但也有一派網友幫忙安慰，「信我的，這絕對是拍攝者的相機問題」、「買個殼蓋起來」、「這可是正宗的克萊因藍，一點不比pro的藍低級。只是，我買白色而已」。





▲▼iPhone12藍色被吐槽。（圖／翻攝自微博）