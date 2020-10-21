房東沙發放40年…女大生清洗結果超驚人！　網嚇：每天坐這東西上

▲布沙發40年沒洗。（圖／翻攝自TikTok／coca_n）



記者張方瑀／編譯

很多人都會每年定期大掃除，不過總是會有些地方讓人永遠不想面對。美國兩名女大生有天心血來潮，決定將公寓40年來都沒洗過的沙發套拆下來洗，沒想到才泡入水短短2分鐘，整盆水就變成淡褐色，10分鐘後馬上升級成超濃紅磚色。影片分享到TikTok後，也吸引460萬網友按讚，並表示「我得立刻去洗我家沙發」、「原來我每天都坐在這種髒東西上。」

美國兩名女大生某天心血來潮，決定將公寓中從1980年代至今，長達40年沒有洗過的沙發套拆下來清洗。她們首先丟了三顆洗衣膠囊，再倒入一些柔軟劑，將浴缸水裝滿後就把幾個沙發套丟進去浸泡，短短2分鐘後水就變成淡褐色，過了10分鐘，整盆水就變成超濃的紅磚色，模樣十分噁心。

女大生說，她們知道沙發可能很髒，但沒想到會是這種程度。影片分享到TikTok後，也吸引460萬網友按讚，7800多則留言，網友們紛紛表示，「天啊請洗到水變乾淨為止」、「房東交屋前應該要洗沙發吧」、「我正坐在家裡布沙發上看這段影片」。也有網友說，「難道大家都不知道沙發會變髒嗎？本來就該半年洗一次」。

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