改車改管注意！北市聲音照相取締「這4區」將啟用　最高開罰3600元

▲文山二分局警方10個月共取締960件違規。（圖／文山二分局提供）

記者陳致平／台北報導

改裝機車排氣管半夜呼嘯而過爆出噪音，高分貝的音量引發民眾不滿，甚至有人嘲笑這就像是「邊騎車邊放屁」。文山第二分局今年1月起開始攔查取締，專案發起自今一共取締近上千件改裝排氣管違規，並由環保局通知車主於期限內前往驗車。

文山二分局表示，從今年開始配合環保局環境稽查大隊，在轄區內多處路段設置攔檢點，利用機動車輛噪音檢測器加強取締改裝車輛，依依噪音管制法規定，對於經測量後噪音管制標準的車輛開罰，處以1800元以上3600元以下罰緩。取締專案自1月開始至10月18日取締超過960件違規車輛。

依照道路交通管理處罰條例第43條第1項第5款規定：拆除消音器，或以其他方式造成噪音，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

此外，警方提醒，環保局已經購置4套「聲音照相系統」， 利用車牌辨識系統、噪音檢測儀器，全日錄影蒐證舉發噪音車輛，只要聲音一超過標準，就會自動偵測且拍下開罰，直接將罰單寄送到民眾手上，未來這4套「聲音照相系統」會分別設置於文山、內湖、士林及中山區，預計於11月正式啟用。環保局則是進一步說明，目前環保署修正中的機動車輛噪音管制標準，限速在50公里以下路段，車輛音量不得超過86分貝；限速50公里以上，70公里以下路段，則不得超過90分貝。

▼接下來會在台北市4個區域使用聲音照相系統，以利科技執法。（圖／臺北市環保局提供）