35年麵包店「10元漢堡買2送1」　下個月收攤...常客淚：我的三餐

▲3個小漢堡才20元。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

在物價飛漲卻薪資凍漲的年代，許多小資族壓低物慾，只求溫飽，桃園一名網友發文感概，他偶爾會光顧這間35年麵包店，最推的莫過於10元小漢堡；然而，日前卻從老闆娘口中得知，下個月將收攤，這讓他十分不捨，也後悔之前沒有再多買一點。

網友18日在爆怨公社發文，直呼「我要抱怨我消費不多，這家開業35年麵包店，自製小漢堡一個10元，還買2送1，今天老闆娘竟然說，下個月要結束營業，原本20元我可以吃三餐阿！」

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po文一出，引來熱烈回響，網友們眼睛為之一亮，紛紛表示「真的很便宜，光漢堡就要3元了」、「這個一次可以買20組」、「趕快公佈地址就不會結束營業了XD」、「揪人一起報復性消費」、「快公布地址，明天就會擴大營業」、「建議他們收徒弟啊」、「哇！太遠了，我住台中，幫不到」、「台南人精神支持」、「哇靠，20頂一餐，這我直接買爆，可惜我在台北」。

▲麵包價格都超親民。（圖／翻攝自爆怨公社）

在眾人敲碗跪求之下，原po透露，這間麵包店位於桃園大園區新生路上，菜市場的旁邊，「他們確定要收掉了！沒推銷，沒去也沒關係，因為老闆娘絕望的眼神讓我發這則文章的。」

原po還提到，店面是老夫妻自己的，「不用店租只有賺生活費，聽說老公生病了，沒人做麵包，所以確定要收掉，只是心疼這種親民價格！」