回憶灌籃高手！　動漫經典名校接力換景快閃

▲一群身穿「灌籃高手」球衣外套的大男孩換景快閃街頭。

【企劃專輯】

重現經典！在台北鬧區街頭，一群大男生穿上經典動漫「灌籃高手」外套，重新編曲動漫片頭曲，搭配街舞動作，場景在台北知名景點快速變換，熱血影片迅速在網路上竄紅，聽到熟悉的音樂響起，把大家帶回那個「教練......我好想打籃球！」的熱血回憶裡。

短短幾分鐘的街頭換景快閃舞蹈中，透過剪輯技巧迅速轉換台北各大熱門景點，重新remix的動漫片頭曲「好想大聲說喜歡你」搭配獨創的「防守舞步」，融入籃球防守、對抗的激烈碰撞及地板動作，令人目不轉睛；舞者群中，更有一位紅色平頭的舞者十分吸睛，加上近期「灌籃高手」的手遊廣告詞「光頭櫻木來啦！」更是鋪天蓋地的洗腦社群平台，讓人耳邊不禁響起那句「因為我是天才啊！」的經典台詞！

網友分享後，某些熱愛該動漫的粉絲覺得新奇，並有網友表示日前就有路過他們的拍攝現場，獨創的「防守舞步」跟整齊有共鳴的服裝就吸引不少路人圍觀，影片在達人秀的頻道露出後更引發眾多正面迴響。

▲獨創「防守舞步」吸引路人眼光。

影片中的精彩舞蹈，讓網友紛紛表示「看得我都想打籃球了XD」、「怎麼沒有還原晴子嗚嗚」、「教練我想打籃球啊！！！」，其中紅色平頭的造型也讓網友大喊：「太犧牲了吧 這cosplay很可以」、「兄弟你上新聞了，這真的是你最光榮的時刻了！」。

影片連結：https://www.facebook.com/251305151547796/posts/4297966323548305/?vh=e&d=n