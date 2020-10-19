桃園樂活重陽節！繪畫書法聯展情意深...說故事比賽體現生命意義

▲95歲最高齡長者蕭維武老師所創作的「老伴頌」，藉由詩詞作品表達對妻子的情意與感謝。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市2020年度樂活重陽節系列活動，19日於市府大禮堂舉辦銀髮族繪畫書法作品聯展開幕暨說故事比賽、客語講古表揚大會。市長鄭文燦說，今年的聯展作品豐富多元，包括95歲最高齡長者蕭維武老師所創作的「老伴頌」，藉由詩詞作品表達對妻子的情意與感謝，讓大家看到學習道愛和道謝，是一輩子的功課。

▲江漢童先生與其孫子江昀謙共同創作的「水墨塗鴉童趣抽象」。（圖／市府提供）



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另外，以世代共融為題所創作的「祖孫共展」，由江漢童先生與其孫子江昀謙共同創作的「水墨塗鴉童趣抽象」，及許義昭先生與孫女許明芊共同創作的水彩畫「祖孫情」等，展現世代共學的創意，歡迎市民朋友前往觀展。

鄭市長表示，在升格後，市府將各局處的重陽節活動整合為2個月的系列活動，充實退休長者的生活，讓生活更為豐富。由市府社會局與桃園市老人會聯合會共同舉辦的「銀髮族繪畫書法作品聯展」，即日起至23日於北區老人文康中心3樓禮堂展出，展出的作品共計83幅，內容多元精彩，歡迎市民朋友前往參觀。

▲▼桃園樂活重陽節系列活動多元健康。（圖／市府提供）



而19日也表揚說故事及客語講古比賽的得獎者，希望透過讓長者述說生命故事，回顧過往的記憶、拉近彼此距離，讓退休生活更有意義。說故事比賽前六名：第一名為桃園市崇德常青會孫永江、第二名為大園區老人會周明和、第三名為桃園市老人福利協進會范瑜晏、第四名為桃園市長青會邱麗明、第五名為桃園市中壢老人會邱彭瑞珍、第六名為新屋區老人會曾向細滿。

長青客語講古比賽前三名：第一名為劉新華、第二名為彭筱綺、第三名為林月蘭。社會局長鄭貴華表示，市府結合社會局、衛生局、體育局、青年局、文化局、觀旅局、客家局及原住民局等各局處，推動「樂活重陽季」，共同舉辦銀髮族說故事比賽及繪畫書法聯展、長青客語講古比賽、銀髮族象棋比賽、原住民族長者Macaqu達人秀、長者健行活動、長者用藥安全知識競賽、溜達動一動、活力迎九九等活動，展現各局處特色及桃園長者的活力。包括市府社會局長鄭貴華、客家局代理局長戴興達、八德區長邱瑞朝、老人會聯合會理事長方力脩等均一同出席。

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