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Bose QC Earbuds 真無線降噪耳機入手初體驗

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特約記者洪聖壹／綜合報導

在無線耳機領域，Apple公司的 AirPods Pro 以及三星的 Galaxy Buds Live 則是佔據各大媒體版面，成為今年最熱門的無線耳機。不過在音樂領域，其實還有更多其他的選擇，好比說日本的SONY、美國的Bose、德國的Sennheiser、丹麥的B&O，這次實測分享的就是Bose的新款無線降噪耳機Bose QuietComfort Earbuds。

1.外觀：

這款耳機的外盒包裝維持 Bose 的美式風格，消費者可以在很明顯中間的位置看到自己要購買的產品樣貌跟名稱，產品包裝盒有兩層，打開外盒就可以在第一層看到耳機充電盒，至於耳機本體就直接放在充電盒內。至於第二層有說明書、Type-C 傳輸線，以及 1 號、3 號耳塞，至於 2 號（或稱中號）耳塞則是標配在耳機上面。

記者本身是 AirPods 的長期用戶，所以會覺得這款耳機的充電盒明顯過大，收納不太方便。至於設計上，盒子上有低調的 Bose logo，打開的方式是透過中間的按鈕按壓，接著上蓋就會彈開，雖然跟 AirPods 的「撥開」略有差異，但還算方便。

打開充電盒可以看到中間的藍牙配對按鍵以及無線耳機本體，今年的耳機面板同樣採用橢圓磨砂飾面設計，上面有明顯的Bose logo，logo 下方有五個 LED 燈，可以明確看到耳機盒的電量使用狀況，充電方式是透過 USB-C 傳輸。

耳機側邊相較前一代多了一排降噪孔，入耳的耳塞設計也有些微不同，耳機重量約 8.5 克，相較於三星Galaxy Buds Live（重量 5.6 克），蘋果 AirPods Pro（重量 5.4 克），都略微重了 3 克，個人認為整體會比較偏向男性的粗獷風格。

2.佩戴舒適度與續航：

在佩戴上，Bose QC Earbuds 使用比較進階的鯊魚鰭耳塞套，配戴時需要在一個角度璇入耳朵裡頭，這個方式其實過去幾年該品牌的運動耳機都是採用相同的方式，差別在於這一代的耳塞套使用上比較有貼合感，不但不容易因為走路或跑步而滑落，戴起來也比較舒適。

續航力方面是這次體驗上比較驚訝的，官方數據是 6 小時，但實際用正常音量聽音樂，大約 4 小時還有將近一半（46% ）的電力，通勤時間聽大約 1 個半小時也有 80% 的電力，這續航能力比起 AirPods 來說有相對高一些。

另外要提的是充電盒，本身能夠充飽兩次耳機所需的電力，讓官方續航時間來到 18 小時，而且不只可以連接行動電源供電，這一代的充電盒跟先前測試的 LIBRATONE TRACK Air 一樣，底下有個 Qi無線充電模組，可以進行無線充電，實用性相對較高。

3.降噪與音質

今年 9 月亮相的 Bose QuietComfort Earbuds 以“QuietComfort”，顯然就是以降噪為主打，整體感受下來，該款產品的降噪效果相當自然，通透模式的切換上也很快速。

在物理方面，跟 AirPods Pro 相同，都是透過額外的收音孔與晶片來進行降噪。相比之下，Bose QC Earbuds 的降噪效果比較自然，不會有悶悶的感覺，在 QC App 上面的降噪等級分為 0~10 共 11 階，系統默認消除噪音為 10，在噪音完全被消除的模式底下，可以說完全聽不到外界的聲音，保留了 Bose 耳機完整的層次。

手勢操作上，它不像 AirPods Pro 透過按壓切換降噪，而是透過點兩下耳蓋的位置切換降噪等級，默認有 10、5 和 0 等三種消除噪音等級，也可以紀錄自己喜歡的等級。

另外特別要說的是原廠初始設定的耳內檢測功能。當你取出任何一邊耳機的時候，音樂會自動暫停，另外一個耳機會直接進入 0 降噪，這個模式 Bose 給了它「自動通透」的效果，並且可以自然的平衡兩耳聽到的聲音，其實就是自動版本的 AirPods Pro 通透模式，同時如果電話來了，右邊的耳機還能夠自動接聽電話，這種耳內偵測的延伸模式實用性相當高，也是目前 AirPods Pro 沒有的效果。

接下來提到智慧效果與音質的部分，Bose QC 的初始設定都跟其他 Bose 產品一致，只要配對一次，接下來就會自動連上 Bose 的產品，而且支援多裝置配對，音質方面就像在密閉式空間聆聽 Bose 產品一樣，具備稍微渾厚的低音，同時也著重人聲，所以當音樂有鼓聲時就會特別被強調出來，而且聲音層次感也很足。

這個模式底下的 Bose 耳機，會讓你跟 Bose 音箱、或者甚至車內音響達成一致的聆聽效果。舉例來說，記者在家裡使用Bose SoundLink Revolve+ 聽音樂，出門之後自動斷開連上 Bose QC Earbuds 耳機，接著在開車時，耳機收納起來，手機的音樂就會自動連上車內音響，這當中不只達成聲音無縫連接，在音質上也達成一個平衡。

小結：

基本上 Bose QC 具備比市售產品來說更好的降噪，擁有其代表性的音質，尤其是相對渾厚的低音表現，並且同時支援 Android、iOS 系統，可以直接啟用 Siri 或者 Google Assistant，但是如果考量到價格，Bose QuietComfort Earbuds 要價新台幣 9,500 元，姑且不論幾個中國科技廠開發的耳機產品，Apple AirPods Pro 售價為台幣 7,990 元、SONY WF-1000XM3 售價為新台幣 7,490 元，三星 Galaxy Buds Live 售價為新台幣 5,990 元，算是居於高階產品，建議消費者實際到門市聆聽看看，真正感受一下，再來決定要不要多花 2 千元以上的預算入手。

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