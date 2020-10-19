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2000年前「巨大貓貓」長這樣！　工人修路驚見37公尺神秘古老圖騰

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▲▼祕魯「納斯卡線」發現巨型貓貓。（圖／達志影像／美聯社）

▲秘魯繼世界遺產「納斯卡線」後，再度發現超過2000年歷史的「巨型貓貓」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

位於秘魯的古文明地面圖騰「納斯卡線（Nazca Lines）」1994年由聯合國教科文組織列為世界遺產。秘魯文化部15日宣布，再度發現一個「巨大貓咪圖騰」，經推算「這隻貓咪」已經有超過2000年的歷史，比大部分距今1500年的納斯卡線年代更加悠久，但受自然侵蝕影響，預計在短時間內就會消失。

根據BBC報導，秘魯文化部考古學家於首都利馬（Lima）以南約400公里的伊卡沙漠（Ica Desert）中發現，在非常陡峭的山坡上有一個幾乎快看不見的地面圖形痕跡，透過工作人員一周以來持續的清理與保護，現在已能看清楚這隻擁有2000年歷史的「巨型貓咪」的輪廓，總長約37公尺，每條線約30到34公分寬，與其他「納斯卡線」圖騰相當接近。

▲▼祕魯「納斯卡線」發現巨型貓貓。（圖／達志影像／美聯社）

▲秘魯工作人員進行了約一周的「巨貓復原工作」。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，秘魯當局於2020年初開始改善通往瞭望台的交通道路，使遊客從陸地上就能看到部分的納斯卡線遺跡，在重建過程中意外地再度發現古文明圖騰。考古學家伊斯拉（Jhonny Isla）表示，這個巨貓圖騰推測是2000多年前帕拉卡斯（Paracas）文明晚期所創造，因為貓科動物的形象在帕拉卡斯社會的陶瓷和紡織品中相當常見，但受自然侵蝕影響，預計在短時間內就會消失。

另外，於1994年被列為世界遺產的納斯卡文明與帕爾帕（Palpa）文明創造的巨大地理圖騰，共在沙漠與田野留下了約300個幾何圖形，以及其他70條動植物、擬人化的人物圖案，距離現今大約1500年。然而，近年來無人機的廣泛使用，促使未來有望在秘魯發現更多類似的古文明遺跡。

▼秘魯巨型貓貓位於陡峭的山坡上，經清理後才顯露出原貌。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼祕魯「納斯卡線」發現巨型貓貓。（圖／達志影像／美聯社）

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