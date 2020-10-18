台南連震驚起921恐懼回憶！他秒帶家人「超前部署」　眾人推爆

▲台南連震驚出「921恐懼回憶」，他秒攜家人「超前部署」被讚爆。（圖／翻攝自臉書／我是新營人）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市17日晚間連續規模4以上地震，使得許多台南人在搖晃中驚醒。當地一名網友地震後馬上在臉書表示，當年921大地震發生時，他剛好就在震央，這一次連震發生時，他也剛好在震央，為了安心睡覺，決定「超前部署」在家門口設置帳篷睡覺，照片分享後立刻引起網友熱議。

台南17日晚間發生3起地震，其中一次甚至達規模5.2。一名台南網友就在臉書「我是新營人」表示，這次發生5.2有感地震，為了能安心睡覺，他決定「超前部署」一下，「921我在震央，這次東山區也差不多是震央，嚇死寶寶了。」

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曝光的照片中可以看見，原PO所謂的「超前部署」，原來是在家門前的大空地搭帳篷睡覺，帳篷內還坐著一名身穿睡意的女子，旁邊還有椅子、地墊、靠枕及照明用的燈具設備，準備得相當齊全。

▲原PO透露，當年921發生時，他剛好就在震央附近。（圖／翻攝自臉書／我是新營人）

照片分享後引起網友熱議，有人說「今日你最讚」、「動作也太快了吧」、「搭棚速度滿快的，果然是專業」、「很棒，但還是要遠離建築物喔」。也有許多網友共鳴說，「經歷過921的我，只要有地震，就習慣往外衝」、「我們沒帳篷的，全家本來要移去車上睡，真的搖到害怕。」