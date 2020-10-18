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上兵跑3000m超過15分鐘！現場求情…士官長「碼表歸零」報過關　

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軍人、阿兵哥、志願役、義務役、當兵。（圖／達志／示意圖）

▲彭姓上兵跑3000公尺超過15分鐘，求情士官長讓他通過。（圖／達志／示意圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

陸軍第八軍團砲兵第四三指揮部防空營防彭姓上兵，跑3000公尺鑑測未達15分鐘內的標準，當場向長官求情，而李姓士官長也把碼表歸零，將假成績上報。橋頭地院依使公務員登載不實罪，判兩人各拘役50天，緩刑2年，條件為支付國庫3萬元，全案可上訴。

陸軍第八軍團砲兵第四三指揮部防空營防的彭姓上兵今年3月3日下午4時參加基本體能鑑測，在3000公尺徒手跑步中成績為15分40秒，但考量成績不合格就不能報名專業士官班，因此央求李姓士官長補測。

▲▼兄弟、朋友、哥哥、家人、友情、運動、操場、跑道、跑步。（圖／翻攝自pakutaso）

▲李姓士官長將碼表歸零，跟鑑測官報假成績。（示意圖／翻攝自pakutaso）

沒想到，彭男第二次測驗成績更差，為16分25秒，只能現場求情，而按碼表計時的人員不回應，將碼表交給李姓士官長後離開，李男也將碼表歸零，跟賴姓鑑測官報告成績為14分58秒。

據《聯合報》報導，此事經舉報後，高雄憲兵隊將彭姓上兵、李姓士官長法辦，兩人應訊時認罪。對此，法官認為兩人法紀觀念薄弱，手段不可取，但念兩人有悔意無前科，依公務員登載不實罪，各處拘役50日，緩刑2年，需分別支付國庫3萬元。

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