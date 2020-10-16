茶壺生出「炸量豆芽山」！成品根根飽滿超爽脆　人夫曝1成功關鍵

▲過程中都不要打開蓋子。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



記者黃可昀／綜合報導

每個人童年都有種綠豆的經驗，種植豆芽菜成功率高又簡單，但要種得好其實也有小眉角。一名人夫日前買了1包綠豆回家種在「茶壺」裡，僅用短短7天就種出一整盆炸量的豆芽菜，每一根都非常潔白粗壯，他也親曝成功的關鍵就是在茶壺的小機關。

人夫在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享自種綠豆的專家級心得，首先拿出量米杯裝大約8分滿的綠豆，倒入茶壺後蓋上壺蓋，「之後就不要打開壺蓋，就從壺嘴注入水」，並且水要淹過綠豆，接著浸泡4小時候將水倒掉，這裡的重點是不要打開壺蓋，「只能開壺嘴將水倒掉喔！」接著放在陰涼處靜置一晚。

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▲豆芽菜種植過程照到光會苦。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



第二天早上再度從壺嘴加水，一樣淹過綠豆的高度，稍微搖晃再將水從壺嘴倒出，類似澆水的概念，晚上再重複一次同樣動作。這套流程持續做7天，都是早晚各一次，一周過後就能打開壺蓋，得到一整壺滿滿的爽脆豆芽，「成功關鍵是不能打開壺蓋，只能打開壺嘴加水。」

網友紛紛留言，「別照到光就不會苦，所以別開壺蓋」、「最近正在教小朋友種綠豆，這也是個好方法」、「他的重點就是不能見光，用蓋子掀來掀去根本沒用，而且鍋子瀝水的功能不好，水太多會爛掉」、「能想到這麼方便的容器替換水，版主太厲害了」、「水壺真的很方便 ，自己種的特甜。」

▼一壺豆芽菜這麼多。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

