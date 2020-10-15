10歲弟連睡帳篷200天「好好體驗一場冒險」　原因藏洋蔥

▲麥克斯的鄰居兼好友因癌症去世，臨終前給了他一個帳篷。（圖／翻攝自RACHAEL WOOSEY臉書）

圖文／CTWANT

英國一名10歲男童從今年3月開始，每晚都會在花園帳篷內睡覺，至今已經睡了200多天，原來之所以這麼做，背後有個超催淚的原因，這名男孩還能這樣的方式為照顧機構募款，他的故事透過媒體曝光後，也讓許多人深受感動。

根據《每日郵報》報導報導，這名住在德文郡（Devon）的10歲男童麥克斯（Max Woosey）表示，自己之所以這麼做，其實都是為了紀念因病去世的好友瑞克（Rick Abbott），不過這位瑞克可不是跟他同年齡，他是一名74歲的爺爺！

麥克斯和這位鄰居關係非常好，2人感情就像家人般一樣，兩人經常去對方家拜訪，而且喜歡探險、戶外活動的瑞克常向麥克斯分享自己的露營趣事，不過令人遺憾的是，瑞克在2月時因為癌症去世，他在臨終前給了麥克斯一個帳篷，希望麥克斯能用這個帳篷「好好體驗一場冒險」。

▲麥克斯為紀念去世好友，連睡帳篷超過200個晚上。（圖／翻攝自RACHAEL WOOSEY臉書）

如今麥克斯為了實現與好友的約定，便決定每天都在帳篷露營過夜。他從3月28日正式開始「露營生活」，麥克斯表示，剛開始露營時碰上狂風暴雨感到很不安，但現在已經懂得欣賞大自然的樂趣。他笑稱，露營讓他可以暫時躲開父母，又可以盡情閱讀漫畫雜誌。

期間偶然得知瑞克以前待過的安寧照顧機構因疫情關係，相關捐款活動被迫中斷，於是他希望透過這個露營活動幫忙募款，截至目前為止，他已經募得了超過1.6萬英鎊，折合台幣約126萬元，隨着善款愈來愈多，麥克斯也決定延長這場「歷險」時間達1年。

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