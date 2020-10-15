活化水利用地　桃園蘆竹海湖運動森林公園竣工

▲鄭文燦指出，海湖運動森林公園是複合式特色公園。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區海湖運動森林公園15日啟用，市長鄭文燦指出，海湖運動森林公園原為3.24公頃的閒置荒地，在市府投入約4,895萬元工程經費下，打造成具有防災滯洪、人文地景及運動休閒的複合式特色公園，營造海湖地區居民生活中的綠洲，享受生活樂趣。

鄭市長指出，海湖運動森林公園規劃運動森活區、生態保留區及里民集會區，更建置2處具有防災滯洪功能的落羽松景觀池，天候異常急降雨時，有效解決周邊住宅區積淹水問題，及減輕下游南崁舊溪排水負擔。

▲海湖運動森林公園景觀池。▼公園具有防災滯洪功能。（圖／市府提供）

由於，蘆竹海湖地區擁有南崁溪舊有河道，原為水利用地，市府建置海湖地景公園、海湖運動森林公園2個公園，鄭市長希望未來蘆竹區公所、工務局、地政局及都發局透過興辦計畫，變更水利用地為公園用地，才能增建海湖里、濱海里的公共設施，提高居民生活品質。

未來也將以機場第一站坑口地區作為發展核心，除了機場捷運A11坑口站外，將開發航空城北側的坑口新市鎮，搭配鄰近的菓林新市鎮、國道1號甲線計畫及數個交流道。包括市議員褚春來、劉勝全、市府工務局副局長陳聖義、蘆竹區長蔡志揚均一同出席活動。

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