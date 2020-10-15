桃園開打流感疫苗首週接種逾20萬劑　將啟動配額調控

▲桃園開打流感疫苗將啟動配額調控，以高風險族群優先接種。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市開打流感疫苗第一週，已接種逾20萬劑疫苗，為往年同期接種量的兩倍。市府衛生局15日指出，為確保65歲以上長者、學齡前幼兒及高風險族群得以接種疫苗，衛生局將啟動配額調控措施，後續將視疫苗到貨及民眾接種狀況機動調整。

衛生局說明，桃園市自10月19日起，偏鄉或醫療資源較缺乏地區的社區設站，將優先提供65歲以上長者及幼兒接種，其餘原訂公布的社區接種場次暫緩辦理，另其他公費對象可前往衛生所及合約醫療院所接種，接種前務必先電話洽詢院所疫苗資訊及預約接種，以節省等待時間。

▲桃園開打流感疫苗將啟動配額調控，以高風險族群優先接種。（圖／衛生局提供）

衛生局提醒呼吸道疾病易透過飛沫及接觸傳染，民眾應落實「防疫新生活運動」，儘量避免出入人潮壅擠、空氣不流通之公共場所，並加強個人衛生防護，務必正確配戴口罩，落實社交距離並注意咳嗽禮節及生病在家休息等個人衛生防護，減少病毒感染機會，保護自己也保護他人，如就醫時務必主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)。如有流感疫苗接種相關疑問可撥打衛生局防疫專線0800-033-355或1999市民諮詢服務熱線洽詢。

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