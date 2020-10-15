幸福設計師程于純：裝潢跟結婚一樣，都需要溝通與時間磨合

資料提供∣坤儀室內裝修設計 (www.kunyidesign.com) 採訪撰文∣Mikage

身為女性，同時也是兩位小寶貝的媽媽，坤儀設計程于純總監在進行設計規劃時，能擁有不同的切入視角，更能與個別空間的使用者產生共鳴；具備建築與設計的專業，程總監更擅長使用淺顯易懂的舉例與說明，加深屋主對於空間的想像，在深入的討論與細心的理解過程中，同時也凝聚了全家人。在程于純總監的心中，室內設計師的角色，應當如此。

建築系背景，設計考慮更全面



對建築系出身的程于純來說，踏入室內設計的領域，就彷彿像似一陣清風拂過般，是再自然也不過的事情了。曾服務於知名的建設公司及建築師事務所，她發現自己對室內設計有著更難以言喻的喜愛與熱情，於是投入室內設計的工作，在與客戶互動的過程中，彼此建立起堅厚的友誼、互相信任的良好關係，這也成為日後走向創業的契機。

以人為本，從心出發



從一開始的工作室，到現在的設計公司，至今也經過了八個年頭。程于純總監最重視的事始終就是「人、本」，在對空間的了解與解析之外，她堅持在規劃之前，一定要與未來居住在這個空間的主角對話，感覺並傾聽他們真實的需求，藉由對居住者的認識與了解，規劃出最符合他們生活所需的室內設計，這才是程于純心目中，一個稱職的設計師該做的事。

回憶起獨身的那段時間，跟客戶之間的話題多半繞著工作、休閒與娛樂，但在走入家庭之後，對於室內設計的感受角度，已有了截然不同的解讀，程于純與客戶之間，多了許多共通的話題，多了對子女的愛、對家人的關懷，也多了更多元的理解與分析，她以不同的角度詮釋屋主的需求，因此，到了結案後，仍然有許多客戶時常與她保持聯繫。

程于純笑說，裝潢跟結婚一樣，需要意見的溝通與時間的磨合。有許多夫妻因為裝潢而吵架失和，在許多時候，程于純甚至扮演了家庭成員之間心靈的導師與溝通的管道，她用心整合各成員間不同的喜好與需求，並透過設計的手法讓南轅北轍的想法可以融洽地並存，也讓每個人都能找到自己的空間歸屬，對家更有向心力。

程于純深深地明白，從事室內設計，透過一個案子、一個案子的完工結案，可以讓自己在這個領域的經驗與視野更加豐富，更可以透過與人協調的過程，讓更多的心靈，連結在一起，讓更多的家庭，因此而凝聚在一起。

時時初心，打造幸福居家



因為不斷地用心與累積，坤儀設計近兩年得到了更多屋主的信任與選擇，在此之時，程于純總監並不以此為樂，反而不斷地反思，從事這份工作對於人生的意義是什麼？除了顯而易見的名聲與獎盃獎狀之外，是否更應該多一點對整體社會價值的提升與貢獻？

程于純認為，客戶將案子交給我們，設計師的本職就是要替客戶把關，選用安全、建康的建材就是很重要的一環；而一個家裡最脆弱也最需要照顧的，就是老人家與小朋友，他們的安全性與便利性，永遠是她心中的第一考量，例如臥室要有方便開關的夜燈，用以保障夜晚會起來如廁的老人家的安全；衛浴設備及家裡的無障礙、防滑措施等通用設計，這些都必須事先規劃。孩子的活動空間，除了安全之外，更需要考量他們的高度與未來成長、變化的可能性。如此兼顧種種細節及大小環節，這是程于純總監細心之處，也是她能打造出兼顧美學與機能、健康與舒適、安全與幸福居家的不二法門。

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