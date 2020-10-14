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組隊爬嘉明湖…甩1句「不想摸黑紮營」丟包隊友！她隔天見這幕氣炸

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▲▼組隊上嘉明湖遭丟包，女網友氣憤PO網。（圖／翻攝爆料公社）

▲組隊上嘉明湖，女網友慘遭A、B、C三名隊友丟包，氣憤PO網。（圖／翻攝爆料公社）

記者楊漢聲／台東報導

一名女網友日前參加自主隊上嘉明湖，但沒想到原定5人要一起行動，卻慘遭其他3名隊友丟包，身上也沒有帳篷、爐頭，險些凍死在山上，所幸有其他登山客出手，才得到解救。誇張的是，當隔天一早爬到嘉明湖後，竟看到該3名隊友非法在嘉明湖紮營，讓她氣得在網上發文，「希望大家別跟我一樣犯傻，以後參加自主隊都要自我保護」。

女網友貼出文章寫道，她與其他登山客共5人組隊爬嘉明湖，而一開始一行人還開心地在登山口前合影，但沒想到，因其中一名女隊友腳程較慢，另外3名隊友竟丟下一句，「不想摸黑紮營」，就先行離去，直接丟包女網友及另名隊友。

女網友被丟包後，便與另名隊友照著原定計畫前行，甚至還提早抵達預定地點「獵寮營地」，但卻遍尋不到該3名隊友，且帳篷及爐頭都在3名隊友身上，2人差點凍死在山上，所幸有其他登山客好心借宿帳篷，2人才得以解救。

▲▼組隊上嘉明湖遭丟包，女網友氣憤PO網。（圖／翻攝爆料公社）

▲當女網友登上嘉明湖，卻見到該3名隊友違法紮營在湖邊，相當傻眼。（圖／翻攝爆料公社）

隔天一早，女網友就上了嘉明湖，沒想到遠遠就看到五顏六色的帳篷在湖邊非法紮營，且紮營著就是丟包女網友的3名隊友，讓女網友相當氣憤，「如果我們不是遇到其他山友出手相助，你們有想過後果是兩條命嗎？」

誇張的是，3名隊友在沿途還不斷開心錄影、拍照，甚至上網PO文，讓女網友相當心寒，最後PO文說道，「一、不要違法紮營，很危險，而且大家都這麼做怎麼保護山林，而且還打擾水鹿棲息地？二、不要丟包你的隊友，就算腳程不依不願意一起走，也請不要拋下別人或是擅自更改集合地點，又沒有親自傳達到，這是人命問題！而且已經觸犯刑法『團體申請入山證有領隊和隊員，這在法律上是屬於保證人地位，其中之一就是危險共同體危險共同體是有責任和義務的』！」

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