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LIVE／新增1確診、東洋代理德國疫苗　指揮中心14:30說明

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生活中心／台北報導

台灣今日新增1例新冠肺炎境外移入個案，中央流行疫情指揮中心將於14:30召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明個案詳情。加上本新增病例，國內目前累計530例確診，分別為438例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會 莊人祥 蔡壽洤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者屠惠剛攝）

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另外，台灣東洋藥品昨日宣布德國BioNTech（BNT）新冠疫苗台灣代理權，總計授權最多3000萬劑新冠疫苗，以每人施打2劑計算，預計將可提供1500萬人施打，而首批1000萬劑將在明年第一季到貨，提供500萬人施打。有關疫苗相關議題，指揮中心預料也將在記者會上說明。

國內近期持續出現境外移入確診個案，指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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