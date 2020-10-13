防制畜牧異味！花蓮輔導「小動作大效果」提升業者改善意願

▲專家學者至屢遭陳情之畜牧場進行輔導。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為解決畜牧場異味飄散問題及沼氣再利用之效能，花蓮縣環保局今年特邀請專家學者至屢遭陳情之畜牧場進行異味削減設施現場輔導並實勘分析畜牧場各項設施單元設計、操作及處理成效，協助業者診斷自身場區設備功能不足之處，並提供畜牧場異味控制及沼氣再利用方法。

花蓮縣環保局為加強畜牧業者了解各項環保法規以免因不知法規而違法，花蓮縣環保局特召開2場次異味控制技術說明會暨現場輔導成果分享，期望透過專業講師說明，提高業者對異味控制相關執行辦法的瞭解。

▲召開異味控制技術說明會暨現場輔導成果分享，提高業者對異味控制相關執行辦法的瞭解。

會議中也分享本年度異味控制輔導後畜牧場之改善作為與成果，如清洗畜舍後兩個小時內保持地面乾燥避免異味積蓄、畜舍周邊之露天溝渠加蓋防異味逸散，若畜舍地域位置鄰近住宅，則在下風口外圍增加遮蔽物，防止異味直接飄散等，使業者能在不必大幅度更改現有設備的情況下進行調整，達到「小動作，大效果」，也讓大大提升業者畜舍異味改善意願。

花蓮縣環保局局長饒忠表示，隨著民眾日益注重生活品質，強化畜牧業之異味控管已是相當重要的議題，盼透過相關的持續宣導，使業者能自發性改善不足之處，降低民眾厭惡心理，創造環保與產業發展共生共榮，使畜牧產業永續經營。

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