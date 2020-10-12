告別式滿滿黑衣人...人頭充場面行情價曝光！他點出「重要關鍵」

▲近萬名來自各幫會的兄弟齊聚蕭澤宏公祭現場捻香致意。（圖／CTWANT提供）

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不少民眾都曾在新聞上看到，有黑道大哥過世的時候，告別式現場總是許多黑衣人，人數之多，甚至會引起警察的注意。但近日就有殯葬業者出面解釋，如果喪家擔心到臨現場的人不多，有時候也會以一人200元的價格找人來充場面。

根據《三立新聞》報導指出，面對黑道的喪禮總是滿滿的黑衣人，有殯葬業者解釋，如果亡者是江湖上的幫派大哥、或是人緣極好的風雲人物，自然不用擔心告別式那天沒人能來。但如果喪家擔心的話，有些小弟就會動用關係，花錢請人在告別式當天來現場弔祭，避免亡者在最後一路上「失了面子」。

以目前現行的公祭行情價而言，如果只是朋友關係來現場幫忙的話，喪家大部分會提供檳榔、香菸來表達謝意，等到下次對方有需要的時候，喪家也會義務回饋幫忙。但如果是希望不失了亡者的面子，希望找多人來充場面的話，一個人頭的費用坐落在200至500元。如果是到現場另外有協助其他工作，比如開車、迎陣頭等等，則費用坐落在2000元以上。

但社會觀察家砲哥也提醒，並不是人越多越好，這要看亡者在幫派中的輩分與地位，如果是中層幹部的喪禮，不管是規模或人數都不能超過大哥。一般來說，如果是幫派大哥過世，參與人數會逼近萬人，如果是中階幹部，人數大約千人以下，這些都是喪家需要注意的地方，砲哥表示，「不要凌駕到大哥」。

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