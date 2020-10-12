狠母為買新靴子　11萬元賤賣一週大女嬰「誰都阻止不了我」

▲一名才剛出生7天的女嬰，因為母親想要一雙新靴子，就被賤賣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯一名25歲的母親佳德齊瓦（Luiza Gadzhieva）為了買一雙新靴子，竟將只有一週大的女兒以3000英鎊（約新台幣11萬元）賣出。儘管一些買家與反奴隸組織勸導她不要這麼做，但她仍表示，「誰都阻止不了我」，直到警方真的找上門將其誘捕，她才終於知錯並感到羞愧。

據英國《太陽報》報導，這名來自俄羅斯最南部達吉斯坦共和國（Respublika Dagestan）的年輕母親在為女嬰尋找養父母時，遇上了員警假扮的買家。她向警方收取3000英鎊（約新台幣11萬元）後，開了一張收據，並將女兒交給警方。她隨後被警方拘留，並在審訊過程中認罪。

Mum Tried To Sell Her One-Week-old Baby For £3,000 To Buy Pair Of BootsA callous mum tried to sell her one-week-old baby for £3,000 to buy new pair of boots.

A heartless mum tried to sell her newborn baby for £3,000 to treat herself to a new pair of boots.

Luiza Gadzhieva, 2... pic.twitter.com/GDnebeX5lb — ireportnews (@ireportnews1) October 11, 2020

在警方介入前，反奴隸組織「改變」（Alternativa）曾多次向佳德齊瓦解釋，若她將孩子賣掉，那她的女兒將落入惡劣且危險的環境。該組織試圖以此說服這位有著三個孩子的母親不要賣掉她年幼的女兒，但她不予理會，仍以「玩世不恭」的態度與姐姐討論，將孩子賣掉後，她們想用這筆錢來購買什麼款式的靴子。

在與警方交易前，佳德齊瓦曾向另一名有意願購買孩子的買家透露，賣孩子的錢將成為她買房子的訂金。她還訓斥這名買家，請對方不要使用「賣」這個詞來形容她的舉動，因為「這聽起來很粗魯，你可以批評我，但誰都阻止不了我。」

從警方錄影顯示，佳德齊瓦在接受警員的盤問時終於知錯，羞愧地把頭藏起來。目前她一週大的女兒並無生命危險，但調查仍在進行中。

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