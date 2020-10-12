偷吃台北人妻12次！旅館貓眼看到綠帽夫…軍人小王轉身跳下3樓

▲林姓職軍偷吃人妻，被抓姦時直接跳出旅館3樓逃跑。（圖／達志／示意圖，無關本案）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名已婚王姓女職業軍人與林姓前同事多次偷情，直到某日同是軍人的丈夫帶著徵信社人員、員警敲門抓姦，林男才怕得從3樓窗外跳出、淋雨逃跑。台北地院認為，林男心虛才會不顧員警勸阻跳窗，認定兩人超越一般男女交往分際，判須賠償王女丈夫15萬元，全案可上訴。

判決書指出，王女與柯姓丈夫同為職業軍人，兩人於2013年結婚，育有一女，但2018年7月開始，王女提出離婚要求，並要求柯男須外宿於營區，不得住在家中，讓柯男開始起疑，開始聘請徵信社調查。

徵信社查出，王女與前同事林男關係不單純，調查期間以每周一次的頻率發生關係，共計開房間12次；其中，王女與林男2019年6月13日深夜11時30分許到某旅館開房間，徵信社立刻告知柯男到場抓姦並報警。

沒想到，林男竟不顧外面下著大雨，堅持從3樓窗戶跳出，一躍而下到旅館廣告登上，再跳到1樓地面逃跑。對此，林男事後辯稱，他和王女只到旅館看電視、聊天及吃東西，突然聽到門口有聲音，看了貓眼發現外面有一名中年男子及五、六名年輕人，擔心對方意圖不軌，為了避免衝突跟誤會才會跳窗離開。

針對林男的說法，台北地院認為，林男明知王女室友配偶的狀態，卻仍跟對方深夜共同入住旅館，無論是否有發生性行為或更換衣物，明顯逾越一般朋友交往之分際。

台北地院表示，王女及林男皆為職業軍人，卻在深夜共同入住旅館，破壞與柯男夫妻共同生活之圓滿及幸福，判兩人須賠償柯男15萬元，全案可上訴。

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