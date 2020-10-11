女粉絲「開衣捧胸」求簽名　饒舌歌手下筆了…驚覺她只有15歲急刪文

▲YOUNGOHM是泰國知名饒舌歌手。（圖／翻攝自YOUNGOHM IG）

記者黃心瑀／綜合報導

泰國著名饒舌歌手YOUNGOHM日前上傳一則動態，從釋出的照片中可以看到，一名身穿白色短T的年輕女大膽的將上衣拉開，並要求他在「裸露出的胸部上」進行簽名，不過最令大家感到傻眼的不只是這個舉動不大適合，而是要求偶像簽名的女生在經過查證後竟然只有15歲，大膽踰矩的舉動在網路上受到批評，而YOUNGOHM事後也趕緊將照片刪除，並對其做出解釋。

綜合外媒報導，年僅21歲的YOUNGOHM是目前泰國最著名的說唱歌手之一，10日時他在個人社群媒體帳號上，上傳了一則附有4格照片的限時動態，同時在上頭寫下「真正的粉絲」的文案，而照片內容則為一名身著白色短上衣、留有短髮的女子，大方地將胸前衣服拉開並露出黑色內衣，要求YOUNGOHM在裸露肌膚上簽名的樣子；只見YOUNGOHM在簽完名之後，還親暱的勾住女粉絲的脖子合照。

女粉絲大膽的行為在網路上引起關注，但最讓人傻眼的是，在經過查證後發現，這名女粉絲竟然是一名15歲的未成年少女，YOUNGOHM在受到網友批評之後趕緊將動態貼文刪除，並發文為自己不當的行為道歉，解釋道原本是要在粉絲的背後簽名，但因為衣服皺摺一直無法完成，最後在女粉絲的提議下才於胸口簽名。

報導中指出，儘管YOUNGOHM出面道歉跟澄清，但網友依舊對這樣的行為感到不能理解，更有網友指出，無論這名女粉絲是不是未成年，但在裸露的胸前簽名就是一件駭人聽聞的事情，但也有網友持反對立場，認為如果是女粉絲提出的要求，那這樣的行為應該不構成大問題。