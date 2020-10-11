爆料達人：AirTags、AirPods Studio將缺席發表會　售價、外觀先洩漏

▲蘋果官網公布10月13日舉行特別發布會。（圖／翻攝apple.com）

記者余弦妙／綜合報導

第二波蘋果發表會及將在美國時間13日早上10點（台灣時間14日凌晨1點）登場，這次外界最關注的就是iPhone 12也即將在這次的發表會中公布，也是蘋果的首次5G手機，但除了手機外先前也有消息指出AirPods Studio、AirTags 等其他新品也將問世，不過蘋果爆料達人卻在日前說明，AirPods Studio、AirTags 將缺席13日的發布會。

根據Jon Prosser推文透露，蘋果將蘋果藍牙追蹤器「AirTags」推到2021年3月才亮相。他甚至還在推文上秀出AirTags渲染圖，白色外型，背面為金屬拋光搭配蘋果標徽。

▼AirTags渲染圖。（圖／取自Jon Prosser 推特）

據了解 AirTags可能有內建藍牙和超寬頻支援的小型圓形標籤，用於追踪遺失的物品，用戶可在 iPhone、iPad 和 Mac 上的應用 Find My 中，找到遺失的東西；舉例來說，用戶在沙發上的丟失了鑰匙，iOS設備可以將用戶引導到正確位置，甚至可以在小孩子身上放一個，避免小孩走丟。‌AirTags‌ 也會在用戶接近時發出聲音，使尋找的過程更容易。

另外，Jon Prosser推文還透露，鑒於AirPods Studio要到10月20日才能成完量產，因此也將在下週新品發表會上缺席。

Jon Prosser說，AirPods Studio將推出2種款式，一款是以皮革和金屬材質打造的「豪華」版，起價為599美元 (約台幣 1.7 萬元)，另一款是「運動型」設計，材質採用更便宜的材料，起價為350美元 (約台幣 1 萬元) 比當前的AirPods Pro高出100美元。

