愛上13歲女學生被打槍！台中教練殺人裝殉情　手心3字跡露餡

圖、文／鏡週刊

16年前，台中發生一起假殉情、真謀殺的命案。溜冰女教練吳宜樺愛上未成年女學生，卻不被接受，一氣之下，竟騙對方服下摻了安眠藥的湯品，再將她悶死，並在死者手心寫下「情」「和樺」後，自己在車內割腕、燒炭，營造殉情的假象。

警方調查發現，手心3字的力道及筆順相同，還在車內搜出藍波刀、童軍繩，加上在吳女電腦發現做案計畫等關鍵證物，戳破她的謊言，最後吳女遭判刑17年定讞。

2004年5月19日晚間，1名修車師傅接到一通要到台中市崇德路錦村市場修車的電話，到場後發現，駕駛座上的女子神智不清，手上有多處刀痕，後座還躺著1名少女，嚇得他連忙報警。

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稱燒炭殉情 車窗卻沒關

時任台中市警局第五分局巡官的張承瑞（現任台中刑警大隊科偵隊隊長）告訴本刊：「駕駛是溜冰教練吳宜樺（當年29歲），警方抵達現場時，吳女已送醫救治，而年僅13歲的國中生Ａ女早就氣絕身亡。車上找到藍波刀、安眠藥、童軍繩和一個殘留灰燼的炭盆，但後面車窗沒關，難怪吳女沒死。」

吳女清醒後，張承瑞到醫院作筆錄，吳女稱因與Ａ女苦戀不被祝福，才決心共赴黃泉。但這番「殉情說」讓Ａ女父母抓狂，Ａ父氣憤地說：「我女兒才13歲，哪會有這種想法，她根本胡說八道！」

張承瑞表示：「警方壓根不相信殉情說，因為如果二人說好要殉情，吳女為何要準備藍波刀、童軍繩？我們懷疑Ａ女是被殺害。」

警方發現Ａ女二手手心分別寫著「情」「和樺」，看似表明殉情意志，但鑑識單位出身的張承瑞一看就覺得事有蹊蹺，他指出：「慣用右手的人，用左手在右手上寫字一定會歪歪的，但死者右手上的字，（和左手心字跡）像是同方向、同力道寫出來的，應該是死後別人寫上去的。」

警方同時查出，案發前1年，吳女曾性騷擾Ａ女，Ａ母報警後因吳女哀求，才向檢察官求情給予緩起訴，並讓吳女繼續教導女兒。

警方戳破吳女的殉情說後，她又改口供稱，因對Ａ女灌注了全部的愛、全心全力栽培，但Ａ女卻喜歡上其他男孩子，所以決定殺死Ａ女後自殺。

辯胸壓致死 高大成不滿

吳女向警方供述，案發當天，她去學校載Ａ女，然後將車開到頭汴坑的蝙蝠洞附近，拿了5顆安眠藥騙Ａ女吃下，待Ａ女熟睡後，她也吞藥，並與其緊緊相擁，沒想到自己卻醒來，當下發現Ａ女已被她的胸部悶死。

吳女強調，為了求死，她還開車撞山壁、割腕，最後在意識模糊下，開到崇德路上打算燒炭自殺，但仍沒死成。

一審法官審理時接受吳女的部分說法，輕判14年。對此，負責解剖的知名法醫高大成相當不滿，他說：「法官又找了另名法醫驗屍，該法醫接受悶死說，這太離譜了！曾有產婦因脹奶，乳房脹很大，餵奶時不慎睡著、壓迫嬰兒，也沒聽過有嬰兒因此夭折，更何況死者是運動員，縱然服下安眠藥，也會有反射性自救能力。」

高大成並說：「解剖時，我發現少女臉上有4隻手指的指痕，可見吳用手摀住少女，而且少女齒痕印在上嘴唇的黏膜上，牙齒與牙齦間出現粉紅色的變化，這就是壓迫性窒息死亡的證據！」

為了拆穿吳女的謊言，警方將她押解回現場模擬，要她供出作案細節，但吳女一下說是在汽車前座悶死Ａ女，一下又說是在前座騙Ａ女吃藥、在後座悶死對方，供詞反覆不一，警方更加認定她預謀殺人。為了突破其心防，警方搜索吳女住處，終於找到讓她「一槍斃命」的證據。

警方查扣吳女電腦，發現內有做案計畫，吳女還預先寫了一封給Ａ女母親的遺書，內容大致是：「真的對不起，不奢求你們的原諒，只希望這樣的事能趕快過去，因為我知道你們得承受很大的壓力，我會在另一個國度好好照顧自己，也會好好照顧Ａ女。」

吳宜樺給自己父母的遺書則寫著：「這3年，我跟Ａ女有很多不可告人的事，你們從來不知道，現在悲劇終於發生了…應該是我先殺了她，然後再自殺。」這封遺書，成為警方突破吳女心防的關鍵證據。

味噌湯摻藥 迷昏後悶死

至此，吳宜樺終於坦承，案發當天她寫好遺書後去載Ａ女，在車上讓她吃下最愛的壽司，接著她要求與Ａ女交往被拒後，哀求Ａ女跟她一起殉情。Ａ女不願意，於是她拿出摻有安眠藥的味噌湯讓對方喝下，再痛下殺手。

少女頭七當天，警方宣布破案。但在法庭上，吳女翻供堅稱「胸部壓迫說」，最後，高院法官審理時採納高大成的意見，認定吳宜樺先用童軍繩勒住Ａ女，再用手、小枕頭摀住Ａ女口鼻，加上她始終沒與死者家屬達成和解，法院因此重判17年徒刑定讞，讓她為自己的罪刑付出代價。

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