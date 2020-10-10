台灣NTT打造亞洲首次「沉浸式互動球賽體驗」　桃園棒球場近在眼前





▲左起為Panasonic整合方案事業本部總經理今西雅也、Rakuten Monkeys副董事長渡邊崇、台灣NTT執行長廖宇、桃園市長鄭文燦、經濟部工業局副局楊志清 、工研院服務系統科技中心總監陳慧娟、FET遠傳電信副總經理李鑑政。（圖／台灣NTT提供）

記者姚惠茹／台北報導

全球領先技術服務供應商NTT Ltd.攜手桃園市政府及樂天桃猿隊，共同展示亞洲區首次沉浸式互動球賽體驗，透過即時的超高解析畫面傳輸，將桃園棒球場的現場實景，傳送到台茂購物中心廣場上的智慧互動球賽體驗館內，讓現場民眾即使身在遠處，卻能感受如同坐在棒球場內看球的新體驗。



桃園市長鄭文燦特別蒞臨互動球賽體驗館，親眼見證這歷史性的一刻表示，去年6月桃猿隊與NTT簽訂合作意向書 (MOU)，期望借助NTT集團創新而深厚的技術底蘊，將桃園國際棒球場打造成智慧互動球場，也幫助棒球運動走出台灣。」



NTT Ltd.及母公司日本電信電話集團（NTT Group），每年投注超過36億美元進行創新技術研究開發（R&D），並在全球各地致力於運用科技實現智慧世界 (Smart World) 的核心理念，尤其近年來在智慧運動領域深耕有成。

▲台灣NTT執行長廖宇。（圖／台灣NTT提供）

台灣NTT執行長廖宇表示，2019年9月，NTT在美國首創實現超逼真觀看 (Ultra Reality Viewing，URV) 球賽體驗，而這次台灣NTT團隊在日本母公司的支持下，特別將這個獨家技術引進台灣，讓球迷朋友雖然不在現場也能身歷其境，感受棒球場內的熱情氣氛。

廖宇指出，台灣NTT團隊在桃園國際棒球場設置多個特殊的4K攝影機，並將球場拍攝的高畫質影像(12K寬)即時傳輸至遠距的互動球賽體驗館內，利用超寬螢幕搭配環繞音效，完整呈現出球場上的觀眾席視野。



廖宇進一步指出，今年受到新冠肺炎疫情的影響，許多體育娛樂活動無法再像以往一樣聚集上千上萬名觀眾，但是現在可以藉由創新科技解決方案，可望兼顧防疫與觀眾互動，並在安心且安全的狀況下，滿足視聽娛樂需求。



廖宇說明，台灣NTT將為桃園國際棒球場打造一套全新的智慧互動應用程式，用以提升球迷觀賽體驗與黏著度，從訂票、點餐、球賽時程與數據、互動遊戲等，皆能用手機一手掌握，未來更將結合在地商家，從旅遊、觀光、住宿、美食、交通等，促成在地娛樂商業發展的共榮生態圈。

這次的互動球場體驗館內，台灣NTT團隊在遠傳電信與台灣松下銷售 (Panasonic) 的協助之下，成功展示全球獨家的「超逼真」觀看技術，兒NTT的全球科技夥伴思科 (Cisco)、Check Point、戴爾 (Dell Technologies)、F5 Networks也共同展現各項智慧科技的無限可能，促進智慧產業加速升級。