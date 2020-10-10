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美軍研發軍犬專用「AR護目鏡」　可遠距下令防危險爆裂物！

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▲美國陸軍和科技公司合作，開發給軍犬專用AR護目鏡。（圖／翻攝自推特／@ArmyResearchLab）

▲美國陸軍和科技公司合作，開發給軍犬專用AR護目鏡。（圖／翻攝自推特／@ArmyResearchLab）

實習記者高琳景／綜合報導

美國陸軍和西雅圖公司（Command Sight）合作推出專門給軍犬穿戴的增強實境（AR）護目鏡，未來在實戰時，讓士兵能夠向牠們發出遠程命令，同時在操作人員的指示下，能夠保持安全距離偵查潛在的危險區域，以防危險爆裂物。

根據《CNN》報導，目前軍犬最常見的指令大多是用「手勢」或是「雷射」指示，然而這些都需要人員的靠近才能處理，雖然還有另外一種「音訊」通信，但這可能會讓狗狗混淆指令，而AR這項設計是讓指揮人員看見狗狗看到的一切，並能在牠們的視線範圍中提供特定的命令。

對此，陸軍研究室科學家斯蒂芬．李（Stephen Lee）在一份聲明中表示，這項新技術為軍方提供了與軍犬更好溝通的關鍵工具。

而原始設計中，護目鏡需接有電線且軍犬要栓上皮帶，因此研究人員目前正努力在下一階段中，開發無線技術。

另外Command Sight創始人佩珀表示，這項技術可能從根本上改變未來的軍犬部署方式，到目前為止這項技術還在初期階段，但在初步研究結果中已非常有希望。

美國陸軍表示，AR護目鏡可以讓特種部隊軍犬和相關人員提供新選擇，尤其是在任務過程中，這些狗狗已經習慣佩戴護目鏡了，而所有的護目鏡都是訂製的，每隻狗狗在實驗中都會透過3D掃描，因此研究人員能夠了解光學和電子元件的擺放位置。

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