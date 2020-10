美軍研發軍犬專用「AR護目鏡」　可遠距下令防危險爆裂物！

▲美國陸軍和科技公司合作,開發給軍犬專用AR護目鏡。(圖/翻攝自推特/@ArmyResearchLab)

實習記者高琳景/綜合報導

美國陸軍和西雅圖公司(Command Sight)合作推出專門給軍犬穿戴的增強實境(AR)護目鏡,未來在實戰時,讓士兵能夠向牠們發出遠程命令,同時在操作人員的指示下,能夠保持安全距離偵查潛在的危險區域,以防危險爆裂物。

根據《CNN》報導,目前軍犬最常見的指令大多是用「手勢」或是「雷射」指示,然而這些都需要人員的靠近才能處理,雖然還有另外一種「音訊」通信,但這可能會讓狗狗混淆指令,而AR這項設計是讓指揮人員看見狗狗看到的一切,並能在牠們的視線範圍中提供特定的命令。

對此,陸軍研究室科學家斯蒂芬.李(Stephen Lee)在一份聲明中表示,這項新技術為軍方提供了與軍犬更好溝通的關鍵工具。

AR dog goggles could help protect Soldiers https://t.co/L9I9JOBpzg A new technology allows a @USArmy dog’s handler to give it specific directional commands while keeping Soldiers remote and out of sight! @armyfutures @usarmyccdc #ARO #innovation pic.twitter.com/V2Mdd7wOEO