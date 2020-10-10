日節目揭露「下藥撿屍正妹」太震撼！夫集體「婚內性侵」再迷昏換妻

▲男下藥迷姦網路正妹、特殊性癖好丈夫大玩換妻性愛。（示意圖，與本文無關／pixabay）

圖文／CTWANT

女生出門在外喝酒時一定要多注意，喝醉被撿屍其實相當危險。有日本節目揭露完整迷姦過程，女生遭到迷昏的時間不到1分鐘，毫無反抗機會，節目播出後也掀起觀眾熱烈討論。

日本電視台《NHK》製作的一檔節目「Close up現代」（クローズアップ現代），探討當今社會問題，其中揭露一樁真實迷姦案，並還原其中的可怕細節。一名正妹Sayaka（化名）是這起迷姦案中的受害者，她先用交友軟體認識一名男子，聊天一陣子後決定見面，2人到餐廳約會期間，Sayaka去廁所，回到位置後喝下杯子內的飲料，之後便失去記憶。

當她再次醒來卻發現自己裸體躺在自己家床上，當時約會的男子強壓住她的身體性侵得逞。但Sayaka當下的意識仍不清楚，毫無反抗能力。她事後認為自己是被男子下藥迷昏因而報警，但警方查看監視器，卻因為一個關鍵：「她挽著性侵犯的手，毫無反抗走回自己家」，所以看不出遭對方強迫的樣子，所幸後來Sayaka檢驗毛髮，確定身上有安眠藥反應，才掌握到證據提告男子。

諸如此類的案件和手法，在全世界各地都有發生，節目還揭發另一件驚悚案件，一名30多歲，看起來相當正常的上班族，為了滿足特殊性癖好，連續4年在自己妻子的飲料裡下藥，多次婚內強姦。甚至在網路上結識到相同癖好的丈夫們，還分別給對方的妻子下藥，玩起「換妻遊戲」，在惡行曝光後，甚至脫口而出「越是熟悉的人，越不容易被發現」這樣的話，行徑令人髮指。

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