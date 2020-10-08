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高雄男車禍意外發現腦瘤　為爸爸多活一天！他勇抗雙癌4年　　

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▲33歲的黃姓男子分享自己抗雙癌的5年心路歷程 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲33歲的黃姓男子（圖右）分享自己抗雙癌的5年心路歷程 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市一名33歲的黃姓男子，在5年前一場車禍改變了他的人生，因為送進急診的他，被電腦斷層意外發現他有罹患腦瘤，而且還是直腸癌轉移，負責收治黃先生的高醫王照元醫師表示，這種轉移大概是低於百分之三，黃姓男子躺在病床一度相當沮喪，感覺原本30歲正在起飛的人生瞬間跌落谷底，不過還好當時鄰床的一對夫妻鼓勵他：「要為父親多活一天」，所以積極抗癌，經過4年的時間，現在恢復情況良好。

黃姓男子表示，5年前因為血便前往高醫檢查，第一時間發現是低位性直腸癌，當時他拒絕手術治療，單純吃藥，不過害怕面對人生的他，當起「醫療逃兵」，但沒想到就在隔年，歷經一場車禍被送進了急診室，透過電腦斷層發現他的腦部有腫瘤，原來是直腸癌轉移到腦部，這讓黃姓男子心情相當低落。

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▲33歲的黃姓男子分享自己抗雙癌的5年心路歷程 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲大腸直腸癌轉移腦部，機率約為百分之三 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃姓男子說當時在進行腦癌切除的時候，躺在醫院當中，鄰床有一對夫妻改變了他的心態，他說：「你不要有負面想法，縱使你多活一天，你的爸爸就會多安心一天，看到你打聲招呼，就會是好的」，就是這句話讓他才有勇氣面對癌症，接受「基因檢測及化療藥物劑量調整的臨床試驗」，治療到現在已經過4年的時間。

高醫大腸直腸外科醫師王照元說：「這種轉移性底大腸直腸癌患者，建議要做基因檢測，檢測分兩大部分，一種是腫瘤的基因檢測，你可以選擇要使用的標靶藥物。這個病人的血液基因檢測，可以選擇化學藥物治療的劑量，要調整到最適當的劑量，如果有基因突變的病人是要降低劑量。」

▲33歲的黃姓男子分享自己抗雙癌的5年心路歷程 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲33歲的黃姓男子分享自己抗雙癌的5年心路歷程，主治醫師王照元。（圖／記者吳奕靖攝）

結直腸癌在台灣已連續12 年蟬聯國人十大癌症發生率之首，病人死亡主要是發生遠端轉移，高醫等9家醫學中心針對轉移性大腸直腸癌病人，進行基因檢測及化療藥物劑量調整的臨床試驗，結果不僅可提高治療成效，且不會明顯增加嚴重的副作用。這是國內第一篇關於轉移性結直腸癌結合病人與腫瘤組織檢體基因檢測精準醫療策略的臨床研究報告，於今年8月獲歐洲癌症期刊《European Journal of Cancer》接受刊載。

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