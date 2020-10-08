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拉麵比薩惹怒義大利人！必勝客總經理現身道歉了　還免費請吃麵

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▲▼必勝客道歉廣告。（圖／翻攝YouTube）

▲必勝客總經理出面道歉。（圖／翻攝YouTube）

記者蕭筠／台北報導

向來以各式創意口味比薩掀起討論度的人氣連鎖速食品牌「必勝客」，今年6月找來冠軍拉麵「麵屋武藏」跨界打造「一口入魂拉麵」比薩，超狂混搭躍上《CNN》版面，卻也惹怒不少日本人、義大利人。對此，今（8）日必勝客總經理以影片方式出面道歉，並表示為展現誠意即日起推出全新「Pasta Hut」，沒想到是在宣傳新品義大利麵，超狂行銷逗趣十足。

▲▼必勝客總經理出面道歉。（圖／業者提供）

▲▼必勝客總經理親出面向義大利人道歉。

▲▼必勝客道歉廣告。（圖／翻攝YouTube）

必勝客今日釋出一段「對不起，義大利！」道歉影片，影片由總經理梁家俊親自主持，內容提到會舉辦這個記者會主要是為了打造太多創意比薩掀起轟動，「在此，我要向所有義大利人說聲對不起。」並宣布為表誠意打造的全新「Pasta Hut」即日起正式開張，巧妙宣布「必勝客要賣義大利麵了」，掀起討論。

▲▼必勝客推紙包筆管麵。（圖／業者提供）

▲即日起必勝客推出紙包筆管麵搶攻市場。（圖／業者提供）

業者透過為還給義大利美食一個公道，並向義大利人道歉的創意廣告，宣布正式推出「紙包筆管麵」，搶先登場的3款口味分別是選用番茄搭配肉醬再放進純牛肉丸、香濃起司及花椰菜的「波隆那牛肉丸」，白醬控必吃「奶油雞腿排」是義式香料烤腿排、蘑菇、花椰菜的組合，最後這款「羅勒雞腿排」，青醬沾附在筆尖麵上再鋪上烤腿排、蘑菇，每一種都罪惡到不行。

另為展現對義大利人的誠意，義大利人只要憑護照就可以免費換麵吃，至12月31日還可憑專屬優惠碼「20215」享嘗鮮價，以及買1個大比薩就送2份紙包筆管麵，不管是想一個人獨享還是開趴通通沒問題。

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