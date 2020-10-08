桃園公車窄道「逆向超車」險撞自小客！網譏司機趕下班...警回應了

記者沈繼昌、徐愷昕／桃園報導

中壢客運一輛公車7日晚間9時許，行經桃園市民生路時為了超車，不顧道路狹窄，直接加速逆向至對向車道，危險行徑嚇壞一旁用路人！一輛黑色轎車還為此緊急煞車，而後方駕駛目睹一切後不禁直呼，「閃喔！撞到不負責喔」，開玩笑猜測可能是公車司機在趕下班。

▲桃園市區7日晚間一輛公車突逆向超車，嚇壞一旁用路人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市區火車站附近7日晚間9時02分，一輛公車行經民生路時明明前方路口紅燈，卻突然逆向加速往前，由於該區道路狹窄，超車過程差點擦撞上順向的黑色轎車，所幸黑車急煞，且對向車道當時剛好也沒車，不然後果不堪設想。

此段行車紀錄器被上傳至臉書《黑色豪門企業》，瞬間引發熱議，網友紛紛氣憤留言，「水準真的很低」、「很扯！各種硬要」、「仗著大車逼小車，變換車道說換就換，方向燈只是好看」，認為這台公車有夠兇，倘若真的發生車禍不知應該算誰的，而原PO則開玩笑表示，應該是公車在趕下班，請大家讓路，撞到不負責。

對此，桃園警分局交通分隊指出，民生路設置是虛黃線路段，可以超車，可能是公車速度較快引發網友質疑，但公車並未違規，只是社會觀感不佳。

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▲所幸當時對向車道沒車，不然後果不堪設想。（圖／翻攝臉書《黑色豪門企業》）