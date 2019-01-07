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親子

不傷視力、促進寶貝發展！這5點讓電視成為育兒好幫手

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

一直以來，親子這一塊對於「幼兒能不能看電視？」總有不同面向的討論，比較關注育兒趨勢的父母，當然堅守不給看的原則，但也有另一個派別，主張看電視可以刺激孩子的腦部發展，訓練幼兒對事物的理解能力，哇，這麼分歧的觀點，真是讓媽媽們有點霧煞煞，真不曉得該用哪一款來教小孩咧。

對於看電視啊，很多人第一個印象是傷視力，在醫學角度來說，因為視力發展不成熟，寶寶2歲之前，確實不該接觸電視、平板、手機等3C產品，這不但容易造成近視，而且會降低他們與真人互動的時間，同時，這些複雜的聲光效果，也會影響孩子的專注力，造成他們日後比較難靜下來閱讀。

咦？所以2歲以上就可以放心看了嗎？也不能這樣說啦！2歲以後，孩子要看電視，必須離螢幕至少保持2到3公尺的距離，每日時間不宜超過1小時。

根據英國研究，每天看2小時電視的幼童，在學業上的成績，比完全不看電視的小孩突出，然而，有個實際發生在我身上很有趣的例子，我雖然學廣播電視，但其實不太喜歡看電視，所以家裡當然也沒有電視，DAHLIA一開始也很習慣這樣的生活，不過在送托給保母後，就在那邊知道了「電視」的存在。

DAHLIA學說話的速度很慢，她到2歲3個月才算是會講話，在此之前，她講得不好，也不愛講，這一切的改變在於她開始在保母家，跟其他的托育同伴一起看卡通，所以我才對「看電視」這件事，不像過去那麼嚴格，但在選擇節目上面，必須慎重評估內容，因為孩子會學卡通人物的性格、表達方式。

拿我的孩子來說，幼稚園會讓她們看卡通，若園方播放佩佩豬，她的應對用語就會跟佩佩豬如出一轍，成天喊著喬治，而我最害怕的是《瑪莎與熊》，每次看完，女兒回家就會瘋狂模仿超調皮任性的瑪莎，讓我一頭霧水又疲於應付。

某天，朋友聽說女兒在看《瑪莎與熊》，馬上跟我說：「瑪莎超欠扁的，老是闖禍給熊收拾！雖然大人看會覺得很好笑，但真的不建議給小孩看！」我才驚覺這部卡通帶給女兒的不只是歡樂，而是更多霸道任性的理由。

看電視不是罪惡，但如何能讓電視成為育兒的好工具，焦糖綠玫瑰這邊有幾點要與您分享！

1、慎選節目

孩子就是一塊幼咪咪的新生海綿，大人給他什麼，他就吸收什麼，所以，我不會給孩子看狗血肥皂劇、不切實際偶像劇，甚至綜藝類別也會過濾，畢竟綜藝的尺度太廣，實在難防主持人插一句吃豆腐、開黃腔的捉弄行為，寧願不看，也不能不挑節目！

我的主軸是能不看就不看，但在外面或學校實在管不到，如果問我有什麼好意見，像是旅遊頻道，或是日本一些專業性節目，像音樂演唱類別的Music sastion就很不錯！

2、約定順序與時間

在看電視之前，必須跟孩子約定，先把正事處理完，有多餘的時間才能看電視，並嚴格限制能看多久，這裡要提醒大家，不要把「看電視」當獎賞，這會讓孩子的價值觀錯亂，把電視娛樂當成是鼓勵的一部分。

3、大人在旁陪伴解說

有孩子的都知道，有時候讓他們看電視，是一種讓爸媽輕鬆一下的轉移方式，但每次打開電視，還是要留一點時間陪他們一起看，一來是過濾作用，碰到不適當的內容，可以解說並轉台，二來不要讓電視成為你跟孩子溝通上的阻礙，而是一種共同的休閒方式。

4、身教大於言教

大家都懂這道理，但很多人做不到，就是不在孩子的面前狂看電視，或是看不健康的內容，把自己的標準提高到教育孩子那樣，不讓孩子看，自己也不能看，小孩才會遵守規定，心服口服！

5、保持距離、補充葉黃素

視力還是家長對於看電視最大的疑慮，建議替孩子補充些地瓜、南瓜、菠菜、葡萄等富含葉黃素的食材，並嚴格要求孩子看電視要保持2到3公尺距離，才能避免電視帶給孩子健康的負面影響喔！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,親子活動,身教,看電視

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