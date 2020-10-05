婆婆坐月子狂餵！　34歲媽爽吃2個月...「肚劇痛狂吐」險死

▲產後坐月子休息。（示意圖／123RF）

記者劉亭／綜合報導

傳統習俗中，生完小孩都會幫媽媽坐月子，幫助身體休養。杭州一名錢小姐日前生下第二胎，婆婆天天都做各種好吃的餵養，大吃大喝2個月下來胖了5公斤，更開始出現腹痛、噁心症狀。醫生診斷為急性胰腺炎，如果嚴重可能死亡。

根據「都市快報」報導，錢小姐和老公結婚10年，今年6月生下小女兒後，受到全家人的寵愛，而為了小孩的營養，坐月子期間每天吃八兩到一斤的豬頭肉或牛肉，另外還有雞湯、鴿子湯、魚湯等各種營養煲湯。

在大吃大約2個月以後，原本165公分、55公斤的錢小姐，體重迅速上升了5公斤。從8月下旬開始，她開始感覺到腹部疼痛，從肚臍周圍一直蔓延到右下腹及腰部，更伴隨噁心想吐，一天吐好幾次，直到沒東西吐。

▲雞湯。（圖／翻攝自pixabay）

到醫院檢查後發現，錢小姐是急性胰腺炎，胰腺周圍有廣泛滲出性改變，同時尿澱粉酶急劇升高，達到4298U/L，比一般數值高出10倍，需要住院治療，經過了一星期的點滴和藥物治療，腹痛狀況才緩解。

浙大一院肝膽胰外科副主任俞軍醫師表示，「即使是坐月子，也不能大吃大喝呀！這會刺激胰腺和肝臟旺盛分泌胰液和膽汁，如果情況再嚴重一點，可能有生命危險」。

經過仔細檢查發現，錢小姐甘油三酯、空腹血糖、尿澱粉酶等都嚴重超標，同時胰腺周圍有大面積的積液滲出。俞軍於9月8日對錢女士行B超引導下的穿刺引流術置管引流，順利讓症狀得到明顯緩解，半個月後順利出院。

浙大一院產科主任李央表示，傳統的坐月子方法中「大量進補」其實並不科學，只要在生產後的一兩週時間內適當增加些營養即可，還得適當進行運動。產婦在孕期及產後哺乳期，需定期復查血脂、戒菸酒、避免暴飲暴食、低脂飲食、控制體重，防止胰腺炎發生。