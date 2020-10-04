奴才們都來了！ 　超Q毛小孩市集「蹓蹓動物緣」台中登場

▲毛小孩市集「蹓蹓動物緣」10月4日在台中登場，媽媽市長盧秀燕也臣服在毛小孩魅力中。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

10月4日為世界動物日，台中市動物保護防疫處今年擴大舉行友善動物市集，與台中知名的小蝸牛市集 Lole Market合作，在台中道禾六藝文化館刑務所演武場舉辦與寵物同遊的市集活動「蹓蹓動物緣」，活動也吸引許多貓奴、狗奴都推著「主子們」出門逛市集，買毛小孩的周邊飾品以及美味零食。

台中市動保處表示，為心愛的寵物們營造一個舒適及安全的玩耍空間，更為飼主們提供一些關於照顧毛小孩的知識，並藉由這次市集活動結緣，讓更多寵物與主人們認識相互交流，深入瞭解自己毛小孩的習慣，打造人與寵物間和諧共處的友善環境。

此次活動也規劃關於寵物的講座，宣導「寵物晶片登記」及長期以來以動物為議題的講座；另外文創市集的攤位擺設，也延續第一場的毛小孩專屬展區，以毛小孩需求為主的場域空間，刻意將文創商品攤位降低至毛小孩的可視角度，讓寵物能夠更輕鬆的參與市集活動，媽媽市長盧秀燕也與民眾一同參與，也有多名樂手及創作歌手參與演出，讓飼主與寵物們輕鬆愉快的渡過假日午後。

▲毛小孩市集「蹓蹓動物緣」10月4日在台中登場，媽媽市長盧秀燕也臣服在毛小孩魅力中。（圖／記者游瓊華攝）

