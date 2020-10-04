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蘇貞昌實現「請吃小籠包」！中秋連假加班　和政院員警共進午餐

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記者黃巈禾／台北報導

中秋連假4天，行政院長蘇貞昌仍每天進行政院加班，對於辛苦的駐衛員警，他也親自送上鼎泰豐小籠包，和大家共進午餐。

▲▼蘇貞昌和行政院駐衛員警共進午餐。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▲蘇貞昌和行政院駐衛員警共進午餐。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌，下同）

蘇貞昌一進政院員警的辦公處，就大喊「緊咧！鼎泰豐誒！大家都有，一人一份」，除了親切問候員警們平常都在哪吃飯，坐下來後也關心椅子夠不夠？怕大家坐不下。行政院留守人員共有40人，且大多年輕人，蘇貞昌特別交代多買一些，希望大家都能吃飽。

▲▼蘇貞昌和行政院駐衛員警共進午餐。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

「今天午餐我請！」蘇貞昌說，連假4天，他每天進行政院加班，都能看到辛苦的駐衛員警加班，想跟大家說聲感謝。最後，蘇貞昌也和共進午餐的駐衛員警拍大合照留念，並呼口號「行政院讚不讚？讚！中秋節讚不讚？讚！」蘇貞昌還調皮說「加班還讚喔？」現場一陣哄堂大笑。

▲▼蘇貞昌和行政院駐衛員警共進午餐。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

吃完午餐後，蘇貞昌還對每天進行政院幫他量體溫的同仁說「我說要請你吃小籠包，有實現，有沒有？」

貼文一出，屏東縣長潘孟安立刻留言「謝謝所有堅守崗位的英雄」。網友們也紛紛表示「貼心的院長，辛苦的基層工作人員，感謝各位！」、「謝謝連假辛苦的執勤人員」、「關心基層的工作人員，這就是有人性的執政者」、「蘇院長從小地方，看出他體恤部下的用心！」

▲▼蘇貞昌和行政院駐衛員警共進午餐。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

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