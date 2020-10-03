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共軍擾台戰機頻升空攔截！　機工長用「職人精神」守護飛安

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每一次任務的達成，靠的是空地勤人員的配合，圖為機工長協助飛行員著裝。（軍聞社記者葛芃欣攝）
▲每一次任務的達成，靠的是空地勤人員的配合，圖為機工長協助飛行員著裝。（圖／軍聞社提供）

圖文／軍聞社

不管是年度例行的「聯合防空作戰訓練」，亦或是因應突發狀況，各空軍基地受令後，立即派遣戰機起飛，升空攔截，各型戰機24小時待命，必要時緊急升空，引擎聲劃破天際，展現守護家園的決心。

然而，在戰機翱翔長空的背後，有無數地勤人員的付出，其中，機工長必須掌握飛機的大小事，也是在飛機脱離跑道升空起飛前，最後一位目送飛行員滑出機庫堡的成員。

空軍F-16戰機執行「聯合防空作戰訓練」，機工長與助理士全神貫注為飛安把關。（軍聞社記者葛芃欣攝）
▲空軍F-16戰機執行「聯合防空作戰訓練」，機工長與助理士全神貫注為飛安把關。（圖／軍聞社提供）

機工長透過通話耳機與飛行員溝通，完成飛行前各項測試。（軍聞社記者葛芃欣攝）
▲機工長透過通話耳機與飛行員溝通，完成飛行前各項測試。（圖／軍聞社提供）

以清晨的任務為例，5點30分的飛行時序，機工長與助理士必須在3小時前抵達機務室，進行勤務前提示，隨後在半小時內攜帶工具抵達機庫堡，執行360度檢查，確認機況是否達到標準，若遇到問題，必須立即協請修補大隊同仁進行處置，在時間不允許的情況，得立即更換成預備機，避免耽誤飛行任務執行，所有的判斷，靠的是機工長的專業與經驗。

當飛行員抵達機庫堡時，機工長要陪同飛行員再次執行360度檢查，待發動機運轉後，雙方得透過通話耳機溝通，確保運轉情況，觀察緊急動力單元EPU（Emergency Power Unit）有無異常，依照燈號判斷燃油系，並完成動力及煞車測試，每一步程序，機工長要全神貫注，因為忽略一件事情，就可能造成飛行的風險。

飛行任務能順利執行，機工長的專業與經驗是不可或缺的關鍵。（軍聞社記者林澤廷攝）
▲飛行任務能順利執行，機工長的專業與經驗是不可或缺的關鍵。（圖／軍聞社提供）

當飛機落地回到機庫堡後，機工長要再次檢查飛機狀況，並取戰機滑油，送到場站中隊配造分隊做分光檢查，透過非破壞性檢測作業，確保飛機的發動機燃燒室是否有損壞的狀況；此外，機工長也要隨同油料分隊人員，執行加油作業，機工長就如同戰機的母親，要幫孩子打理好一切，才能安心離開機庫堡。

「空戰出英雄，地勤一半功。」戰機在空中遨翔、守護領空，除了仰賴飛行員高超的戰技，也需要所有基地地勤人員各司其職的配合，絕不容許任何一個環節有所疏漏，讓戰機發揮最大戰力，進而達成捍衛空防的重責大任。

機工長全神貫注按照標準作業檢序進行飛行前檢查，避免任何問題造成飛行風險。（軍聞社記者周力行攝）
▲機工長全神貫注按照標準作業檢序進行飛行前檢查，避免任何問題造成飛行風險。（圖／軍聞社提供）

機工長目送飛行員滑出機庫堡。（軍聞社記者葛芃欣攝）
▲機工長目送飛行員滑出機庫堡。（圖／軍聞社提供）

 

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