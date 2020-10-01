台鐵推「設計展限定便當」　客家小炒、野薑花粽…3款好客菜單曝光

▲台鐵推出3款設計展限定的客家風味便當。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

2020台灣設計展1日正式開展，台鐵今也公開「設計展期間限定」3款客家風味便當。交通部台鐵管理局局長張政源表示，為推動美學改造，與台灣設計研究院合作，邀請專業設計團隊打造顛覆傳統的台鐵便當，新竹站為第一個台鐵便當概念店設置點，未來也將推廣至全台其他30個車站。

市長林智堅表示，台鐵新竹站1913年啟用至今，是目前全台服役車站中歷史最悠久的車站，承載許多人的記憶，透過設計力的導入，既保留百年車站的古蹟風貌，也展現現代優雅的魅力。鐵灰色的簡約線條外牆，藍底白字的八角型招牌，林智堅大讚台鐵跟進推動美學改造，看見台鐵新竹站透過微整型、變得更加美侖美奐，「新竹市真的很幸福」。

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▲▼2020台灣設計展期間，台鐵推出3款新竹限定便當，有梅乾扣肉的醬香便當，客家小炒的鹹香便當，及野薑花粽的花香便當。

交通部台灣鐵路管理局局長張政源表示，新竹火車站做為台鐵第一個便當概念店的設置點，特別邀請台灣設計研究院設計，未來全新的概念店也將推廣到其他30個車站，並引入車站減法美學，賦予每個古蹟車站全新的風貌。

其中，台鐵表示，在此次新竹車站的微改造中，邀請設計師蔡嘉豪、施博瀚，改造車站售票口、指標系統、置物箱及廁所等地，讓到訪的旅人可以更清楚獲得資訊，也讓百年車站以全新面貌迎接所有旅人。

▲2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」展期為期11天。

此外，2020台灣設計展期間，台鐵也推出3款新竹限定便當，由設計師盧怡安設計，有梅乾扣肉的醬香便當，客家小炒的鹹香便當，及野薑花粽的花香便當，邀請大家中秋與國慶連假到訪新竹，參觀設計展也品味美食設計力。

市府表示，2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」展期為期11天，1條軸線連接2大展區，6條步行路線與12個展館，邀請大家中秋與國慶連假到訪新竹，看見設計力如何改變這座城市。

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