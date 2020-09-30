妻懷疑養小三！　宜蘭員警睡一半慘遭剪生殖器、剪刀捅進膝蓋

圖文／鏡週刊

一名任職蘇澳分局派出所的鄧姓員警，因與妻子長期感情不睦，27日上午鄧妻竟趁丈夫熟睡時，持利剪剪傷他的生殖器，還將剪刀捅進他的膝蓋。鄧妻事後自行赴派出所報案，警方趕緊將鄧男送醫急救，所幸經醫治後救回「小弟」，目前已出院休養。

9月27日上午11點30分，宜蘭縣羅東博愛醫院急診室出現一名生殖器有撕裂傷、左膝還遭剪刀穿刺的男子，院方趕緊將他進行手術縫合，才將生殖器保住。警方調查，原來這名受傷的男子，是在蘇澳分局派出所任職的鄧姓同仁，遭妻子痛下殺手狠剪命根，幸運保住一命。

據了解，從警已30年的50歲鄧姓員警，與李姓妻子育有3名子女，但感情不睦，妻子本身可能有精神狀況長期服用，也常常懷疑丈夫外遇，經常在上班時間打電話查勤，讓鄧男不堪其擾；同事雖有耳聞，但因為是家務事，因此也不便多言。

沒想到事情愈演愈烈，鄧妻竟趁丈夫休假在家休息，持利剪剪傷他的生殖器，盛怒下還朝他的左膝猛刺一刀，隨後再自行前往丈夫服務的單位，向值班警員表示：「我把丈夫弄傷了，拜託幫忙打119」，鄧男的同事驚嚇之餘，趕緊叫救護車將渾身是血、奄奄一息的鄧男送醫。

鄧男回家後並未對妻子提告，僅表示應該會向法院訴請離婚，由於同仁在家中受傷，蘇澳分局也啟動關懷機制；而他的李姓妻子並非宜蘭縣衛生局的精神疾病列管個案，衛生局指出，已經請衛生所進行訪視，提供必要協助。



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