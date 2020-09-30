　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妻懷疑養小三！　宜蘭員警睡一半慘遭剪生殖器、剪刀捅進膝蓋

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

任職蘇澳分局派出所的鄧姓員警，遭妻子持利剪剪傷生殖器。（翻攝自Google Map）

圖文／鏡週刊

一名任職蘇澳分局派出所的鄧姓員警，因與妻子長期感情不睦，27日上午鄧妻竟趁丈夫熟睡時，持利剪剪傷他的生殖器，還將剪刀捅進他的膝蓋。鄧妻事後自行赴派出所報案，警方趕緊將鄧男送醫急救，所幸經醫治後救回「小弟」，目前已出院休養。

9月27日上午11點30分，宜蘭縣羅東博愛醫院急診室出現一名生殖器有撕裂傷、左膝還遭剪刀穿刺的男子，院方趕緊將他進行手術縫合，才將生殖器保住。警方調查，原來這名受傷的男子，是在蘇澳分局派出所任職的鄧姓同仁，遭妻子痛下殺手狠剪命根，幸運保住一命。

據了解，從警已30年的50歲鄧姓員警，與李姓妻子育有3名子女，但感情不睦，妻子本身可能有精神狀況長期服用，也常常懷疑丈夫外遇，經常在上班時間打電話查勤，讓鄧男不堪其擾；同事雖有耳聞，但因為是家務事，因此也不便多言。

沒想到事情愈演愈烈，鄧妻竟趁丈夫休假在家休息，持利剪剪傷他的生殖器，盛怒下還朝他的左膝猛刺一刀，隨後再自行前往丈夫服務的單位，向值班警員表示：「我把丈夫弄傷了，拜託幫忙打119」，鄧男的同事驚嚇之餘，趕緊叫救護車將渾身是血、奄奄一息的鄧男送醫。

鄧男回家後並未對妻子提告，僅表示應該會向法院訴請離婚，由於同仁在家中受傷，蘇澳分局也啟動關懷機制；而他的李姓妻子並非宜蘭縣衛生局的精神疾病列管個案，衛生局指出，已經請衛生所進行訪視，提供必要協助。


更多鏡週刊報導
酒吧老闆娘觀看男客「直播洗澡」　老公綠雲罩頂氣炸提告
里長與人妻上摩鐵　人夫抓姦竟慘遭衝撞
國道氫氣槽車擦撞護欄墜地爆炸　駕駛多處骨折當場慘死

►10秒有感，網友想囤貨10條

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
中秋前夕採買！好市多「多利金」最後一天...「塞滿人潮」畫面
竹內結子喪禮低調舉行　現場0星友...丈夫、兒淚送別
中秋烤肉熱量排行！營養師揭「第1名70%都油」　網秒傻：買一
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

妻懷疑養小三！　宜蘭員警睡一半慘遭剪生殖器、剪刀捅進膝蓋

醫法論壇交流！實例探討...深入醫病窘境與法律實務

不輸三鐵！嘉義市鐵馬阿伯...忘我遠征中埔　山區迷途警助團圓

誠信至上！嘉義地檢署公共工程施工論壇...產官學實務交流

幸福時刻！非法移工飽餐落網...忍不住大讚：台灣海產真鮮甜

獨／外送員遭惡煞打成熊貓！日衝百公里　嘆：一單200也不敢再到竹山

八仙塵爆5年！悲痛無止盡...元凶呂忠吉再判賠1625萬

高雄警局搭迷因炫風！吉卜力梗圖說故事...地檢署傷人案長這樣

獨／台中檳榔大媽「黑白摸」！被抓包秒吐紅汁　高中儀隊正妹回應了

海巡署陳國恩FB感性道別！半小時湧6千讚...公職終站：我愛你們

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

要被送去加拿大...暖心汪鬧脾氣　中途爸不捨安慰：我也捨不得你

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

葉總與主審衝突爆氣摔東西　 賽後解釋震怒原因

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

妻懷疑養小三！　宜蘭員警睡一半慘遭剪生殖器、剪刀捅進膝蓋

醫法論壇交流！實例探討...深入醫病窘境與法律實務

不輸三鐵！嘉義市鐵馬阿伯...忘我遠征中埔　山區迷途警助團圓

誠信至上！嘉義地檢署公共工程施工論壇...產官學實務交流

幸福時刻！非法移工飽餐落網...忍不住大讚：台灣海產真鮮甜

獨／外送員遭惡煞打成熊貓！日衝百公里　嘆：一單200也不敢再到竹山

八仙塵爆5年！悲痛無止盡...元凶呂忠吉再判賠1625萬

高雄警局搭迷因炫風！吉卜力梗圖說故事...地檢署傷人案長這樣

獨／台中檳榔大媽「黑白摸」！被抓包秒吐紅汁　高中儀隊正妹回應了

海巡署陳國恩FB感性道別！半小時湧6千讚...公職終站：我愛你們

好市多巧遇神級特價品！她見愛迪達外套「超直白翻譯」笑翻

法網／謝淑薇不敵19歲波蘭新星　無緣挺進32強

妻懷疑養小三！　宜蘭員警睡一半慘遭剪生殖器、剪刀捅進膝蓋

大台南派報業職業工會中秋聯誼　蘇恩恩處長等人參與祝賀

鄭爽自爆「初戀對象」打破網友印象！　前男友張翰被點名

中職／9月全勝！並列勝投王　索沙：好的氛圍帶來好的成績

范文芳結婚11年放閃　感謝老公李銘順：被你養得白白的

中秋前夕採買！好市多「多利金」最後一天...「擠滿人潮」畫面曝

金銀婚圓夢、會員慶生會　北區民眾服務社中秋長青聯誼

有感弱勢學童人數不減反增　蔡淑惠10年來整合資源中秋持續送暖

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

社會熱門新聞

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

開mini逆向撞8車！台中73歲女：大家都有問題

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

快訊／爆炸聲震醒彰化！國3翻車事故司機亡

20歲女騎士遭撞死！媽淚：吃安眠藥路殺

即／機捷旅客環北終站昏睡　心肌梗塞送醫不治

(SEO專用標勿超過３０字) 共0字元

「科技大廠渣男」偷拍性愛片　受害美女「數量驚人」

高雄「黑白喬事聖地」遭亂棒夜襲！超硬背景曝光

即／台中母子3屍案　軟飯男被判死刑

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

收費供應私房親密片　踢爆超惡劣情色論壇成外流禍首

「華岡幫」小鬼400億貴婦摯友曝光

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

即／警員「命根」睡夢中被一把剪下　再猛捅1刀送醫

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

即／國3驚傳翻車事故！槽車「撞毀護欄」衝橋底爆炸

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

「讓人最不想交往」的3大星座

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

小鬼「和峮峮私下甜蜜相處」曝！ 　黃小柔慟：他說要在最巔峰結束一切

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面