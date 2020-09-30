洗鍋水噴到奶瓶！廚房「準妯娌大戰」開打　小叔勸架傻眼：只想吃泡麵

▲黃女在煮泡麵時和男友大嫂爆發衝突。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

彰化一名黃姓女子去年在廚房煮泡麵，過程中不慎把洗鍋子的水濺到奶瓶，引發同住的男友大嫂不滿，2人隨即在廚房爆發衝突，甚至大打出手，導致大嫂在推擠中受傷，雙方也因此對簿公堂。彰化地院審理後，認定黃女當時出手推擠、拉扯大嫂，造成對方多處受傷，加上雙方未達成和解，判處拘役15日，得易科罰金。

判決指出，黃女平時與男友一家人同住，今年3月15日，她在廚房煮泡麵期間，男友胞兄的曾姓妻子恰好到水槽清洗奶瓶；曾女見對方洗鍋具時不慎把污水沖到奶瓶，認為對方害她必須重洗，當場氣得破口大罵，接著拿起放置奶嘴的網子丟向黃女，雙方隨即在廚房爆發肢體衝突，導致曾女受有擦傷、腦震盪等傷勢。

黃女坦承，自己當時的確和曾女發生拉扯，但沒有毆打對方的後腦，因此腦震盪部分和她無關；許姓男友也證稱，當天自己請女友煮泡麵，後來聽到廚房有爭吵聲，走到門口就看到大嫂拿東西丟黃女，女友則用手推曾女反擊，2人很快拉扯在一起，直到他大聲喝斥才放手，沒看到女友有毆打對方後腦勺的舉動。

彰化地院審酌，當時曾女先在水槽清洗奶瓶，被告理應尊重對方，然其卻急於清洗煮完泡麵之鍋具，進而導致衝突發生，又不思以理性及平和態度溝通、解決紛爭，反而徒手推擠、拉扯曾女，縱然無法證明原告腦震盪是她造成，雙手抓傷也是事實，考量雙方在和解金額未達成共識，判處黃女拘役15天，得易科罰金；可上訴。

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