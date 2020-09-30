廣東陽江海域貨船翻覆　1死10失蹤持續搜救中

▲貨船在廣東陽江海域翻覆。（圖／翻攝央視，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東陽江海域一艘149公尺長的貨船29日下午2時突然翻覆，造成1人遇難、10人失蹤。

大陸交通運輸部救助打撈局指出，事故發生之後，專業救助船「南海救131」「南海救204」「北海救117」先後抵達現場展開搜救；南海第一救助飛行隊「B7340」救助直升機也快速出動，將5名船員救回陽江。

救助打撈局提到，事故已造成1人遇難，目前還有10人失蹤，潛水員將進翻沉貨船的船艙搜尋失蹤人員，救援持續進行當中。